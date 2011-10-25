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Александр Лукашенко – Бородину: Вы стояли у истоков формирования современной государственности России

25 октября 2011 07:55
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Государственный секретарь Союзного государства Павел Бородин принимает поздравления. Ему исполняется 65. С юбилеем Павла Бородина поздравил президент Александр Лукашенко, отметив его неиссякаемую энергию, высокий авторитет руководителя и яркий талант организатора.

Александр Лукашенко:
Посвятив себя служению Отечеству, Вы стояли у истоков формирования современной государственности России. Ваше имя вписано в новейшую историю страны рядом с именем ее первого Президента Бориса Николаевича Ельцина.
Одной из главных Ваших заслуг перед настоящим и будущим является неустанная деятельность на ниве объединения наших братских народов.

Александр Лукашенко отметил, что Союзное государство выстояло и окрепло во всех политических бурях и сегодня является достойным примером, центром притяжения для других интеграционных объединений на постсоветском пространстве.  

# Лукашенко

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