Александр Лукашенко – Бородину: Вы стояли у истоков формирования современной государственности России

Александр Лукашенко:
Посвятив себя служению Отечеству, Вы стояли у истоков формирования современной государственности России. Ваше имя вписано в новейшую историю страны рядом с именем ее первого Президента Бориса Николаевича Ельцина.
Одной из главных Ваших заслуг перед настоящим и будущим является неустанная деятельность на ниве объединения наших братских народов.
Александр Лукашенко отметил, что Союзное государство выстояло и окрепло во всех политических бурях и сегодня является достойным примером, центром притяжения для других интеграционных объединений на постсоветском пространстве.