Александр Лукашенко – Бородину: Вы стояли у истоков формирования современной государственности России

Государственный секретарь Союзного государства Павел Бородин принимает поздравления. Ему исполняется 65. С юбилеем Павла Бородина поздравил президент Александр Лукашенко, отметив его неиссякаемую энергию, высокий авторитет руководителя и яркий талант организатора.

Александр Лукашенко:

Посвятив себя служению Отечеству, Вы стояли у истоков формирования современной государственности России. Ваше имя вписано в новейшую историю страны рядом с именем ее первого Президента Бориса Николаевича Ельцина.

Одной из главных Ваших заслуг перед настоящим и будущим является неустанная деятельность на ниве объединения наших братских народов.

Александр Лукашенко отметил, что Союзное государство выстояло и окрепло во всех политических бурях и сегодня является достойным примером, центром притяжения для других интеграционных объединений на постсоветском пространстве.