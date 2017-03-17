Александр Лукашенко: Беларусь заинтересована в опыте государственных преобразований, которые происходят в Казахстане

Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в опыте государственных преобразований, которые происходят в Казахстане. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил 17 марта на встрече с председателем Мажилиса Парламента этого государства Нурланом Нигматулиным.

Наши страны – давние стратегические партнеры. Сегодня официальная Астана переживает политическую «перезагрузку». После принятия новой редакции Конституции у казахстанских законотворцев страны появится больше полномочий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень часто наблюдаю, анализирую, пытаюсь изучить опыт деятельности, особенно последних месяцев, ваших высших органов власти, прежде всего президента. Нам этот опыт очень полезен. Думаю, что для Казахстана это очень важные шаги, которые вы предпринимаете во имя прежде всего сохранения стабильности, независимости вашего государства.

Вы пытаетесь всякие реформы, особенно по государственному устройству, изменению Конституции, обязательно подкреплять конкретными экономическими шагами.

Это очень важно. Это хороший пример для других. Вы молодцы, что в это сложное время для всех, да и для Казахстана непростое, вы сохраняете единство страны, потому что страна огромная, вокруг происходят тяжелые события. Конечно же, спокойной жизни ни нам, ни вам никто не даст.

Вы в центре нашей цивилизации восточной находитесь, мы – в центре Европы.

Естественно, что все волны так или иначе на нас накатывают. Мы тоже это понимаем и знаем, насколько непросто сейчас и Казахстану в том числе, особенно в то время, когда и основной наш партнер переживает непростые времена, сложные времена. А еще здесь накладывается предвыборная кампания в России. Все будет непросто. Конечно, мы очень переживаем за наше объединение, наши страны даже в ближайшей перспективе, я уже не говорю о стратегических каких-то вопросах.

Нурлан Нигматулин, председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан:

В этом году 25 лет установления наших дипломатических отношений, в сентябре. Мы тоже хотели бы отметить, что за эти годы между Казахстаном и Республикой Беларусь установились очень хорошие контакты.

Мы проговорили, определили все вопросы наших практических шагов по совместной межпарламентской работе.

Вы абсолютно правы, у нас никаких нет нерешенных вопросов. Ни внутри межпарламентского нашего общения, ни на наших интеграционных площадках межпарламентских. Мы все слаженно, все скоординировано работаем. Так будет и в дальнейшем.

В Казахстане работает 8 совместных сборочных производств белорусской техники. Еще шесть планируют «запустить» в ближайшем будущем. Казахстанские партнеры заинтересованы в высокотехнологичной продукции наших предприятий.

Летом 2017 Астана станет столицей двух событий – саммита Шанхайской организации сотрудничества и всемирной выставки «ЭКСПО-2017».

Выставочные стенды представят более 100 стран, в их числе и Беларусь.

Александр Лукашенко подчеркнул, что готов встретиться с президентом Казахстана во время этих мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.