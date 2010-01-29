Александр Лукашенко: Беларусь всегда была и будет готова к открытому взаимовыгодному партнерству

Президент Беларуси принял верительные грамоты послов 13 государств. Новые руководители дипломатических миссий представляют страны Европы и Азии, а также африканского континента.

Как подчеркнул белорусский лидер, время подтвердило правильность выбранного нашей страной внешнеполитического курса, в основе которого – многовекторность.

Автомобили с дипномерами один за другим подъезжали ко Дворцу Республики. Новые руководители дипломатических миссий пока в сопровождении сотрудников МИДа, ведь официально их работа в стране начнется только после вручения Президенту верительных грамот. Тогда же и на машинах появятся национальные флаги, как символ начала миссии.

В руках у дипломатов – белые папки. Именно это и есть та верительная грамота, которую вручают лидеру государства страны при первой аудиенции. Документ удостоверяет как характер миссии, так и личность самого представителя.

Многовекторность, заявленная Беларусью еще в первые годы суверенитета закрепила отношения и с Востоком, и с Западом. Это хорошо видно по географии гостей Дворца Республики. Как заметил глава государства, многим еще предстоит узнать настоящую Беларусь – независимую, надежного и перспективного партнера. В основе нашей политики – добрососедство, невмешательство в дела других, прагматизм и последовательность.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Мы будем и далее придерживаться этих принципов, позволяющих в полной мере реализовывать возможности сотрудничества с внешним миром. Беларусь всегда была и будет готова к открытому взаимовыгодному партнерству. Условие у нас одно – уважительное отношение к нашему народу, готовность работать с нами без «камня за пазухой», без давления, искренне, честно и открыто.

Беларусь – центр Европы. Со многими государствами у нас общая история, связи культурные и экономические. Здесь и львиная доля нашего товарооборота. Не удивительно, что сразу пять руководителей дипмиссий представили сегодня именно европейские страны. На первом месте, говорят послы, экономика, она подтягивает за собой и другие сферы.

Бельгия, к примеру, заинтересована в приходе на белорусский рынок инвесторов. Беларусь, в свою очередь, ожидает и успешной кооперации в логистике, фармацевтике, в сфере биотехнологий.

Ги Труверуа, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгия:

– Политические отношения между Бельгией и Беларусью хорошо развиваются. И сегодня я здесь, чтобы развивать и бизнес-контакты. В Беларуси уже работает много наших компаний, но, я уверен, мы можем сделать гораздо больше.

Захари Радуков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Болгария в Республики Беларусь:

– Мы связываем большие надежды с тем, что, несмотря на неблагоприятные последствия глобального экономического кризиса, нам удастся придать новую динамику болгаро-белорусским экономическим отношениям.

Нидерланды, Болгария, Кипр. Новый руководитель дипмиссии и у Франции. Мишель Ренери в Минске осваивается только месяц, но уже может говорить о конкретном сотрудничестве. Кстати, Беларусь и Франция в последние годы заметно активизировали связи. И это не только экономика и торговля, хотя по прошлому году товорооборот составил около 405 миллионов долларов. Председательствуя два года назад в ЕС, эта страна активно поддержала позицию нашего государства. С французской стороной Беларусь готова обсуждать любые взаимовыгодные проекты.

Мишель Ренери, Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Республике Беларусь:

– На прошлой неделе я сопроводил делегацию во главе с вашим вице-премьером Семашко в Париж. И мы обсуждали возможности экономического сотрудничества. Мы подписали договор о культурном взаимодействии. Эти шаги показывают, что перспективы сотрудничества с Беларусью открыты. И я буду прилагать много усилий, чтобы развивать эти отношения.

Верительную грамоту белорусскому лидеру вручил сегодня и посол Таджикистана. Эта страна для нас надежный партнер и по СНГ, и по Евразийскому экономическому сообществу. Конструктивность подтвердили и недавние переговоры двух Президентов в Минске. Стратегические направления – крупные совместные проекты в индустриальном секторе. В частности, таджикская сторона намерена нарастить закупки белорусской сельхозтехники, БелАЗов. И уже в феврале ожидается визит в Душанбе белорусской делегации.

Козидавлат Коимдодов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Республике Беларусь:

– Это сборка техники на месте, создание новых предприятий. Через рынок Таджикистана сегодня можно завоевать рынок Афганистана, близко рынок Китая – это соседнее государство.

Важным направлением внешней политики Президент назвал сегодня и активизацию диалога с африканскими странами. Алжир и Перу, к примеру, рассматриваются как перспективные экономические партнеры. Перу, кстати, теперь представляет женщина.

Зимбабве, Кот-дивуар, Мали, Судан, Танзания – с этими странами ожидается укрепление всех контактов.

Брехима Кулибали, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Мали в Республике Беларусь:

– Я здесь, чтобы придать нашим отношениям импульс. Наши интересы лежат в областях политики, экономики, образования, а также в военном секторе.

Общаясь с послами уже в неформальной обстановке, Александр Лукашенко заметил, что Беларусь всегда была и будет готова к открытому взаимовыгодному партнерству. Пожелал дипломатам успехов.

Александр Лукашенко:

– Желаю, чтобы период, который вы будете находиться в нашей стране, был значительным в вашей жизни, чтобы вы никогда не пожалели о времени, проведенном в Беларуси.

Алеся Высоцкая, Валерий Науменко, Александр Горощенко, телекомпания СТВ.