Александр Лукашенко: Беларусь всегда будет верна своим обязательствам по коллективным силам оперативного реагирования ОДКБ

Новости Беларуси. Беларусь всегда будет верна своим обязательствам по коллективным силам оперативного реагирования ОДКБ. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с руководителями оборонных ведомств стран Договора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обстановка в зоне ответственности ОДКБ обостряется, однако бряцать оружием наша стран не намерена.

В 2017 году Беларусь председательствует в Организации. Ей уже 15 лет. За это время многое сделано, но останавливаться нельзя. Среди предложений Александра Лукашенко – оснастить коллективные силы оперативного реагирования новейшими образцами вооружений и техники и апробировать новые формы взаимодействия на совместных оперативно-стратегических учениях, которые должны состояться уже этой осенью. А сейчас Беларусь готовится к «Западу-2017».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

И как бы нас не давили, даже до сих пор, мы проведем эти учения и нацелены на то, чтобы они прошли масштабно и очень серьезно. Знаю, что и в России точно такое же настроение. Мы никого не пугаем, не собираемся никого пугать. Нам чужого не надо. Как нам, так и России. Поэтому мы будем отрабатывать на учениях все то, что отрабатывают наши потенциальные соперники. Мы обучаем армию и будем ее обучать защищать территорию, наше государство, наши народы. Мы очень серьезно настроены на то, чтобы на территории Беларуси учения прошли очень эффективно, и будем стараться придать этим учениям и масштабный, и разноплановый характер, чтобы наши военные – и России, и Беларуси – на этом направлении чувствовали, что они защищают на этом направлении и какие обязательства на них возложены. Мы свято оберегаем и свято ценим то, что нам поручено народами – защищать это западное направление. И мы как всегда, очень ответственно проводя линию, реализуем все мероприятия для того, чтобы у кого-то, нашего потенциального противника, не было даже мысли, что в Беларуси армия не готова или наша совместная группировка с Россией отразит любой удар нашего потенциального соперника или противника. Мы об этом говорим постоянно.

Беларусь готова увеличить участие своего контингента в коллективных силах ОДКБ, но и от других стран Минск ждет такой же самоотдачи.