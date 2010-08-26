Александр Лукашенко: Беларусь готова переходить к новым условиям работы с Россией на справедливой и недискриминационной основе

Об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, встречаясь с делегацией Курской области. Круг интересов этого российского региона в Беларуси очень велик: от сельского хозяйства и создания совместных производств до туризма.

Стороны сошлись во мнении, что такое тесное сотрудничество — хороший фундамент союзной интеграции. И намерены уже в ближайшее время выйти на докризисный уровень в торговле.

Сельское хозяйство, промышленность, машиностроение — об интересах Курской области в Беларуси можно было судить уже по составу делегации. И сегодня не только проведены переговоры, но и подписаны документы.

Первым делом — дань памяти: возложение венков к Вечному огню. У россиян и белорусов — общая история, которая связывает народы крепче, чем экономика и политика.

Тем временем, делегацию уже ожидали в Резиденции белорусского лидера. Вопросов к обсуждению много. Куряне в Беларуси уже второй день. Успели побывать в Гомельской области и провести ряд плодотворных переговоров.

Такая большая делегация Курской области в Беларуси уже в третий раз. И по темпам развития отношений можно сказать смело: такое тесное межрегиональное сотрудничество — отличный двигатель союзной интеграции, к тому же, прочный фундамент для экономик. Стороны ставят задачу по торговле выйти на докризисный уровень. И уже есть неплохая динамика.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы должны определить четкие и понятные правила работы в рамках Таможенного союза Беларуси, России и Казахстана без каких-то изъятий. Тем более что те изъятия и пошлины, которые сегодня существуют, абсолютно никакой выгоды, кроме вреда нашим отношениям с Российской Федерацией, не дают.

Реализация договоренностей, тем более, которых мы достигли в Москве, Астане, сегодня тормозится и, конечно же, не по нашей вине. Нам говорят о прагматизации сотрудничества. Кто его знает, надо ли нам этот подход в наших отношениях между двумя историческими и духовно близкими государствами и народами. Не всё, конечно, можно измерить рублем, долларом или, если хотите, кубометрами газа. Но раз уж так стало принятым у кого-то в Москве, мы вынуждены это учитывать и со своей стороны. Мы готовы спокойно, по-деловому переходить к новым условиям работы с Россией. Мы хотим, чтобы они были справедливыми и ни в коем случае не дискриминационными, как в случае, как я уже сказал, с пошлинами на нефть. Кстати, аналогичная ситуация с Казахстаном, только там пошлин нет.

Кстати, Курская область для Беларуси — торгово-экономический партнер традиционный, причем во многих сферах. Все договоренности неукоснительно выполняются, о чем сегодня россияне благодарили белорусских коллег.

Александр Михайлов, губернатор Курской области Российской Федерации:

Сегодня при общем росте всего внешнеторгогового оборота нашего региона с регионами стран СНГ, с Республикой Беларусь вырос с 2001 года с 4 до 20% — это серьезный показатель.

Никакие «личностные» конфликты, заметил Глава государства, не смогут помешать укреплению связей. Намек здесь был на показанные по российским телеканалам фильмы. Они не имеют никакого отношения ни к Беларуси, ни к ее Президенту, подчеркнул Александр Лукашенко. Конфликта между странами нет вовсе. Есть только разногласия у политиков.

Александр Лукашенко:

Я на грязь отвечать не собираюсь. Никакой ориентации влево или вправо у нас нет. Мы абсолютно надежные и выдержанные партнеры. И я хочу, чтобы вы знали: никаких конфликтов между Россией и Беларусью нет. Все, что происходит, это абсолютно субъективно, это личностный конфликт. Это касается не Беларуси и не белорусского Президента, это фильм о них. Они хотят, чтобы и все такие были.

Интересы, которые уже в ближайшее время станут контрактами, касаются промышленности, сельского хозяйства, машиностроения. Кстати, в Курской области сейчас реализуется программа, в которой запланирована закупка сельхозтехники для нужд области. Только в этом году они хотят приобрести 2300 тракторов и 100 комбайнов. Для Беларуси это отличная возможность. К тому же, выгода для курян — очевидная. Наша техника поставляется в лизинг, на льготных условиях.

Хотят также покупать двигатели Минского моторного завода, в частности для электростанций.

И особая заинтересованность в «Белкоммунмаше». Предложили создать совместное производство, чтобы работать не только на Курскую область, но и другие регионы России.

Александр Лукашенко:

Если вы считаете, что мы должны поторопиться с проектом «Белкоммунмаша» и от вас пойти в регионы, то это надо сделать немедленно. Если нужны наши МАЗы, сборка и не только, будем вместе организовывать совместные предприятия, мы готовы сделать это немедленно. Нам сегодня юридически ничего не мешает. Мы в Таможенном союзе, поэтому если будет ваша поддержка, мы можем работать и распространить этот опыт на соседние регионы и на всю Россию.

Александр Вечер, начальник управления маркетинга ОАО»Белкоммунмаш»:

Начинаем уходить от роста прямого экспорта к созданию совместных сборочных предприятий в регионах Российской Федерации. Так, уже создано предприятие в Москве (оно функционирует на базе завода «Сварс» — совместная сборка троллейбусов). Мы открыли предприятие в Санкт-Петербурге и создали фундамент для развития такого рода взаимоотношений в Курске.

Сегодня же стороны договорились создать в Курске СП вместе с МАЗом и выпускать грузовики, а также совместное предприятие по эскорту белорусских троллейбусов. В Правительстве утвержден план работы на два года вперед. Там только реальная экономика. Кроме того, подписаны Соглашения о сотрудничестве между Белорусским аграрно-техническим университетом и российской Сельсельхозакадемией.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь

Мы договорились о том, что в Курске организуем производство МАЗов.Доведем сборку от 10 до 100 машин. Мы договорились о том, что создадим ряд сервисных центров для обслуживания сельскохозяйственной техники.

Нынешний, третий визит к нам курской делегации явно не станет последним. В Резиденции белорусского лидера встреча длилась практически час, и одно предложение сменялось другим, формируя настоящую долгосрочную перспективу. К примеру, большой интерес к туризму. Куряне готовы активно пропагандировать у себя белорусские маршруты.

Губернатор пригласил также нашу делегацию посетить Курск с ответным визитом. И Александр Лукашенко заметил, что давно мечтал побывать на Курской Дуге.

Алеся Высоцкая, Ирина Туркова, Валерий Науменко, Николай Сенчило. Телекомпания СТВ.