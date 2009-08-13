Александр Лукашенко: Беларусь – единственный надежный союзник России

Президент Беларуси дал интервью телепрограмме «Формула власти». Это совместный проект российского информационного агентства ИТАР-ТАСС и телеканала «Россия».

– Политическая элита России абсолютно не знает, что происходит в Беларуси. Вот они прочитают в гадких газетах, где заказных статей хватает, где многие ненавидят Беларусь, и говорят, что Беларусь пошла на Запад, – сказал в интервью Александр Лукашенко. – Так вы же разберитесь по официальным каналам, вы у меня спросите, куда мы пошли: на Запад, на Восток... Они не знают, что происходит здесь.

Президент подчеркнул, что Беларусь по-прежнему остается надежным союзником России.

– Помните, что единственный надежный союзник у вас остался – это Беларусь, стратегический союзник на стратегическом направлении. Так было всегда, – заявил глава белорусского государства.

Александр Лукашенко также отметил, что не понимает настороженности в России тем, что Беларусь в последнее время выстраивает отношения с Европой.

– Почему руководство России так страшно воспринимает, что мы начали разговор с Европой? – сказал Президент, добавив, что с Евросоюзом сегодня товарооборот практически такой же, как и с Российской Федерацией. – Мы 45% торгуем с Европой – миллиарды долларов. Я должен это политически обеспечивать? Мы же отмахнуться от этого не можем. Поэтому я обеспечиваю во внешней политике, дипломатически, свои экономические интересы.

Телеверсия беседы будет показана 29 августа в вечернем эфире телеканала «Россия», сообщает БЕЛТА.