Александр Лукашенко: "Беларусь была и будет государством, которое одобряет интеграционную политику на постсоветском пространстве"
Об этом заявил Президент страны Александр Лукашенко на встрече с первым заместителем председателя Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств Владимиром Гаркуном.
Они обсудили сотрудничество в СНГ и перспективы развития Содружества. Особое внимание было уделено подготовке к осеннему саммиту СНГ на высшем уровне в Минске, а также заседаниям советов правительств и министров иностранных дел стран-участниц Содружества.