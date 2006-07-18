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Александр Лукашенко: "Беларусь была и будет государством, которое одобряет интеграционную политику на постсоветском пространстве"

18 июля 2006 09:23
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Об этом заявил Президент страны Александр Лукашенко на встрече с первым заместителем председателя Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств Владимиром Гаркуном. Они обсудили сотрудничество в СНГ и перспективы развития Содружества. Особое внимание было уделено подготовке к осеннему саммиту СНГ на высшем уровне в Минске, а также заседаниям советов правительств и министров иностранных дел стран-участниц Содружества.

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