Прямой эфир

Александр Лукашенко 8 декабря с официальным визитом отправится в Туркменистан

08 декабря 2015 07:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Из Вьетнама Александр Лукашенко отправится в Туркменистан. Официальный визит в Ашхабад продлится до 12 декабря, его программа также будет весьма насыщенной. Президент Беларуси проведет переговоры со своим коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым. Запланировано подписание ряда международных документов. Ожидается, что Александр Лукашенко посетит совместную белорусско-туркменскую выставку-ярмарку, Олимпийский городок, примет участие в конференции «Политика нейтралитета: международное сотрудничество во имя мира, безопасности и развития», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Туркменистан # Международное сотрудничество

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: Год будет проходить в условиях жестких бюджетных ограничений
07 декабря 2015 17:25

Александр Лукашенко: Год будет проходить в условиях жестких бюджетных ограничений

Александр Лукашенко 8-12 декабря совершит официальные визиты во Вьетнам и Туркменистан
07 декабря 2015 17:04

Александр Лукашенко 8-12 декабря совершит официальные визиты во Вьетнам и Туркменистан

Премьер-министр Латвии Лаймдота Страуюма объявила о своей отставке, правительство распускается
07 декабря 2015 17:01

Премьер-министр Латвии Лаймдота Страуюма объявила о своей отставке, правительство распускается