Александр Лукашенко 8 декабря с официальным визитом отправится в Туркменистан

Новости Беларуси. Из Вьетнама Александр Лукашенко отправится в Туркменистан. Официальный визит в Ашхабад продлится до 12 декабря, его программа также будет весьма насыщенной. Президент Беларуси проведет переговоры со своим коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым. Запланировано подписание ряда международных документов. Ожидается, что Александр Лукашенко посетит совместную белорусско-туркменскую выставку-ярмарку, Олимпийский городок, примет участие в конференции «Политика нейтралитета: международное сотрудничество во имя мира, безопасности и развития», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.