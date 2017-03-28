Александр Лукашенко 29-31 марта совершит официальный визит в Туркменистан

Новости Беларуси. Александр Лукашенко направится с официальным визитом в Туркменистан. На ближайший четверг запланированы переговоры двух президентов в формате один на один, а также в расширенном составе. В числе тем широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес.

Планируется также, что лидеры двух стран примут участие в церемонии открытия комплекса зданий посольства Беларуси в Туркменистане, а в пятницу главы государств в торжественной обстановке дадут старт работе Гарлыкского горно-обогатительного комбината, строительство которого было недавно завершено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.