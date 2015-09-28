Александр Лукашенко 28 сентября выступит в Нью-Йорке на общеполитической дискуссии 70-й сессии Генассамблеи ООН

Новости Беларуси. О глобальных проблемах с мировой трибуны — в Соединенных Штатах в эти дни проходит юбилейная, семидесятая сессия Генассамблеи ООН. По списку присутствующих глав государств, а это свыше 150-ти лидеров, впору изучать географию. В саммите принимает участие и Президент Беларуси. 28 сентября Александр Лукашенко выступит на общеполитической дискуссии. Из-за разницы во времени — а в Нью-Йорке сейчас утро — начнется оно ближе к полуночи по минскому времени.

Также запланированы встречи с лидерами других стран. 27 сентября глава белорусского государства на пленарном заседании саммита ООН по устойчивому развитию изложил позицию Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ:

Каким быть миру через 15 лет? Ответ на этот вопрос пытались дать накануне с самой высокой международной трибуны. Но сбудутся ли эти политические прогнозы, и будут ли выполнены те самые цели повестки дня 2030? Беспрецедентное количество мировых лидеров собрались в Нью-Йорке на фоне беспрецедентного мирового кризиса — крупнейшего со времен Второй мировой войны. И вот эта гигантская инсталляция — неплохая иллюстрация современного мира.

ООН — ровесник послевоенного периода. Однако спустя семь десятков лет мир не стал более стабильным и предсказуемым. И это констатируют сегодня с трибуны Организации, которая и создавалась для поддержания международной безопасности. Здесь и сейчас мировые лидеры предлагают свои рецепты. Но будет ли найден общий знаменатель и не превратится ли вновь мировая политика в известную басню, когда лебедь, рак и щука...

Выступая на саммите по развитию, Александр Лукашенко обращает внимание на колоссальный дефицит геополитической справедливости.

Александр Лукашенко:

Примеры открытого политического хамства, лжи и преступлений против человечности на поверхности. Начали с Туниса и закончили Ливией. Сценарий тот же: распяли президента Каддафи, уничтожив государство. В Ливии стало лучше? Нет. И где эта Ливия вообще как целостное государство?

Господа, может быть, хватит? Нет. Рванули в Сирию. Спрашивается, зачем. Зачем убиваете людей, зачем свергаете действующего президента, чем он вам не угодил? Более того, бойней в этой стране вы стираете первые следы нашей с вами цивилизации. Скажите мировому сообществу, чего вы хотите и к чему вы стремитесь. Как раз случай. С этой трибуны Генеральной ассамблеи ООН.

Украинский кризис. Если не остановим кровопролитие в Европе, братоубийственную бойню, допустим эскалацию этого конфликта, «жарко» будет всему цивилизованному миру. Простите меня, сделаем еще один шаг к глобальному конфликту, а, возможно, к новой мировой войне, уже в центре цивилизованного и продвинутого мира.

Лодку мирового сообщества сегодня как никогда сильно раскачивает на волнах глобальных вызовов и угроз. И роль проводника здесь могут и должны сыграть международные организации, в том числе ООН. Александр Лукашенко уже не в первый раз призывает Организацию действовать не только словом, но и делом.

Александр Лукашенко:

Сегодня нужны ответственные политики, способные действовать глобально, стратегически, готовые принимать решения в интересах всего мирового сообщества, идти на компромисс ради общего блага.

Господин председатель. Находясь в Организации Объединенных Наций, не могу не затронуть кризис международных структур. В целом возникает ощущение, что их роль в последнее время сводится к тому, чтобы быть местом споров между государствами, а зачастую и средством давления на отдельные страны, которые чем-то не угодили сильным мира сего.

Глубоко убежден, что ООН не должна использоваться для демонстрации чьей-то силы. Это ослабляет Организацию, разрушает доверие к ней, противоречит самой ее природе и предназначению. Неудивительно, что традиционные международные структуры играют недостаточную роль как в предотвращении, так и в урегулировании конфликтов. Надо положить конец этой порочной практике. ООН должна быть форумом сотрудничества, а не конфронтации государств.

Юбилейная сессия Генассамблеи ООН, которая собрала наибольшее количество мировых лидеров за всю историю Организации, это прекрасная возможность обсудить и дела межгосударственные.

Александр Лукашенко уже провел серию двусторонних переговоров. Президент Беларуси накануне пообщался с кубинским лидером и Верховным комиссаром по правам человека ООН.

Александр Лукашенко:

Я хочу Вас заверить, что мы привержены и будем привержены истинным правам человека. Хочу Вам откровенно сказать, мы никогда не позволим, чтобы нам навязывали так называемые права человека и политизировали их.

Минск сегодня стал символом мира — с удовольствием констатирует Генсек ООН и лично благодарит Президента Беларуси за конструктивную роль в украинском вопросе. Эта тема на встрече Александра Лукашенко и Пан Ги Муна особая — она же в числе самых обсуждаемых на нынешнем саммите. Украинский костер нужно тушить срочно и решительно, уверен Александр Лукашенко, ведь это пламя может разгореться на всю Европу.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Саммит посвящен устойчивому развитию после 2015 года, выработке соответствующей повестке дня. Да, повестка дня выработана, много целей обозначено, много конкретных методов работы обозначено, средств достижения этих целей. Но будут ли они достигнуты? Возможно, они будут достигнуты отдельными государствами, но как быть с теми, которые сейчас находится в состоянии войны, где не просматриваются перспективы завершения этих военных конфликтов. О каком устойчивом развитии может идти речь, когда гибнут люди, когда уничтожается промышленность, инфраструктура и так далее. Поэтому для того, чтобы говорить об устойчивом развитии на перспективу, надо сначала решить проблемы, которые лежат на поверхности.

Игорь Позняк, СТВ:

В этот раз Александр Лукашенко выступит с трибуны ООН дважды. Сегодня, 28 сентября, когда в Минске будет уже около полуночи, Президент Беларуси примет участие в общеполитической дискуссии, к которой подключатся около сотни глав государств. Мигранты в Европе, украинский кризис, международная безопасность — именно эти темы, вполне вероятно, обсудят мировые лидеры. Именно это событие на Генассамблее ООН самое ожидаемое. Тем временем Нью-Йорк продолжает жить в условиях беспрецедентных мер безопасности.