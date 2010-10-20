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Александр Лукашенко 20 октября встретится с Далей Грибаускайте

20 октября 2010 06:44
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Планируется, что переговоры глав государств пройдут в узком и расширенном составах. Основной их темой станет развитие торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Литвы. Президенты также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. Предполагается, что по итогам переговоров будет подписан ряд документов. Президент Беларуси был с официальными визитами в Литве в 1995 и 2009 годах. Во время последнего Александр Лукашенко пригласил Президента Литвы посетить с ответным визитом Беларусь.
# Лукашенко

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