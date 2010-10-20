Александр Лукашенко 20 октября встретится с Далей Грибаускайте

Миссия ОБСЕ начнет наблюдение на выборах Президента Беларуси в середине ноября

Об этом сообщили в Центризбиркоме. Планируется, что в страну к этому времени приедет 40 долгосрочных наблюдателей. А в день голосования их количество увеличится до 400 человек.