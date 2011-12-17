Александр Лукашенко 19-20 декабря примет участие в ряде встреч на высшем уровне в рамках многосторонних интеграционных объединений в Москве

Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

19 декабря пройдет первое полноформатное заседание Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств. Предполагается, что в ходе заседания будет принято решение о вступлении в силу пакета из 17 базовых соглашений, формирующих договорно-правовую базу ЕЭП. В развитие Договора о Евразийской экономической комиссии, подписанного президентами Беларуси, Казахстана и России 18 ноября 2011 года в Москве.

Участники заседания примут ряд решений, связанных с началом функционирования нового единого регулирующего органа Единого экономического пространства – Евразийской экономической комиссии. Будут утверждены председатель и члены коллегии, бюджет новой комиссии.

Планируется рассмотреть ряд международных договоров, формирующих договорно-правовую базу Таможенного союза. Состоится также заседание Межгоссовета ЕврАзЭС на уровне глав государств.

В связи с началом функционирования с 1 января 2012 года Единого экономического пространства на заседании будет утвержден пакет документов по организации деятельности судебного органа Евразийского экономического сообщества – Суда ЕврАзЭС, который будет размещаться в Минске.

20 декабря Александр Лукашенко примет участие во встрече глав государств-членов ОДКБ, а также в неформальном заседании Совета глав государств-участников СНГ, приуроченном к 20-летию Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.