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Александр Лукашенко 13-16 мая совершит рабочий визит в Китай и примет участие в форуме «Один пояс и один путь»

12 мая 2017 07:23
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко с 13 по 16 мая совершит рабочий визит в Китай. В Пекине Глава государства примет участие в форуме международного сотрудничества «Один пояс и один путь». Здесь речь пойдет об углублении и расширении сотрудничества на евразийском континенте.

Ожидается, что на международном форуме Президент Беларуси также проведет ряд переговоров с зарубежными лидерами. Запланирована и двусторонняя встреча Александра Лукашенко с Председателем КНР Си Цзиньпином, на которой планируется обсудить дальнейшую стратегию белорусско-китайских отношений. Стороны рассмотрят перспективные направления взаимодействия в различных сферах, реализацию наиболее знаковых совместных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Китай # Александр Лукашенко

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