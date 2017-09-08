Новости Беларуси. Александр Лукашенко 11-12 сентября совершит официальный визит в Индию. В Нью-Дели у главы государства запланирована большая переговорная программа и ряд официальных встреч, в том числе на высшем уровне. Президент встретится со своим индийским коллегой и премьер-министром Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главные темы – развитие двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и политической сферах, в области науки и технологий, а также туризме. Программой переговоров запланировано и обсуждение взаимодействия Беларуси и Индии в формате евразийской интеграции. Стороны также обменяются взглядами по актуальным вопросам международной повестки дня.

В эти же дни в Нью-Дели пройдет индийско-белорусский бизнес-форум.

Новости Беларуси. Индия – один из важнейших торговых партнеров нашей страны в азиатском регионе. Белорусский экспорт формируют калийные удобрения, большегрузные автомобили, синтетические нити, подшипники, кожа и другая продукция. Беларусь импортирует из Индии лекарства, табачное сырье, чай, пряности, хлопчатобумажную пряжу и другие товары.