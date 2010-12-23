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  • Александр Ластовский, пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома: По подозрению в причастности к массовым беспорядкам в Минске арестованы 19 человек

Александр Ластовский, пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома: По подозрению в причастности к массовым беспорядкам в Минске арестованы 19 человек

23 декабря 2010 18:35
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Все эти задержанные находятся в следственном изоляторе Комитета госбезопасности. Уголовные дела заведены по статье 293 – массовые беспорядки.

В случае, если будет доказана вина обвиняемых, то зачинщики могут получить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 15 лет. Участникам несанкционированной акции грозит заключение сроком от трех до восьми лет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Ластовский, пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома:
Следственным управлением предварительного расследования ГУВД Мингорисполкома арестованы 19 лиц по подозрению в причастности к преступлению, предусмотренного статьей 293 УК Республики Беларусь, а именно — массовые беспорядки, В настоящее время все они содержаться под стражей следственного изолятора КГБ Республики Беларусь. Проводятся следственные действия.
ГУВД Мингорисполкома заявляет, что от ответственности не уйдет никто из участников несанкционированных акций и, как следствие, массовых беспорядков. Как бы он себя безнаказанно не ощущал и где бы он сейчас не находился. 
У следствия достаточно фото и видеоматериалов для установления степени вины каждого лица, которое там находилось. И даже если он еще в настоящее время не задержан и не привлечен к административному взысканию.

# общество # происшествия

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