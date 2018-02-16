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Активисты БРСМ примут участие в диалоге на тему «Молодёжь и выборы: формула ответственности»

16 февраля 2018 07:13
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Новости Беларуси. Два дня до окончания досрочного голосования на местных выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тысячи белорусов уже воспользовались этим правом.  

Активисты БРСМ примут участие в диалоге на тему «Молодёжь и выборы: формула ответственности»-1

На избирательных участках продолжают принимать тех, кто не сможет сделать свой выбор в основной день голосования – 18 февраля.  

Тем временем, к электоральной гонке активно подключилась молодежь. 16 февраля около 100 активистов БРСМ примут участие в открытом диалоге на тему «Молодежь и выборы: формула ответственности». На мероприятие пригласили и кандидатов в депутаты, чтобы напрямую задать интересующие вопросы, в том числе по решению проблем молодежи.  

Активисты БРСМ примут участие в диалоге на тему «Молодёжь и выборы: формула ответственности»-4

# Фотофакт # Выборы депутатов в местные Советы

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