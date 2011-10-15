Акция «Блокируй Уолл-стрит» перекинулась из США в Канаду, Австралию, Новую Зеландию, страны Азии и ЕС

Особенно бурным оказался протест в Италии. Движение против финансовых корпораций поддержали десятки тысяч людей. Они требуют, чтобы итальянские власти отдавали больше денег на социальные нужды, а также боролись с безработицей. В США акция «Блокируй Уолл-стрит» идет почти месяц. Накануне она перетекла из мирного русла в открытое противостояние с полицейскими. Правоохранители потребовали от демонстрантов покинуть парк рядом с финансовым центром, который они занимают. Однако демонстранты не выполнили их требование, считая его лишь предлогом, чтобы разогнать акцию протеста. В итоге несколько людей были весьма жестко задержаны.