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Акция «Блокируй Уолл-стрит» перекинулась из США в Канаду, Австралию, Новую Зеландию, страны Азии и ЕС

15 октября 2011 18:02
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Особенно бурным оказался протест в Италии. Движение против финансовых корпораций поддержали десятки тысяч людей. Они требуют, чтобы итальянские власти отдавали больше денег на социальные нужды, а также боролись с безработицей. В США акция «Блокируй Уолл-стрит» идет почти месяц. Накануне она перетекла из мирного русла в открытое противостояние с полицейскими. Правоохранители потребовали от демонстрантов покинуть парк рядом с финансовым центром, который они занимают. Однако демонстранты не выполнили их требование, считая его лишь предлогом, чтобы разогнать акцию протеста. В итоге несколько людей были весьма жестко задержаны.

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