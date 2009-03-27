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Акции протеста оппозиции проходят по всей Украине

27 марта 2009 15:07
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На митинг под лозунгом «Скажи кризису «Стоп!» собралось более 10 тысяч человек. Организатором демонстрации стала «Партия регионов». Митингующие требуют отставки правительства, в противном случае угрожают заблокировать работу парламента. Напомним, что ранее представители блока заявили, что дают властям 100 дней на преодоление финансово-экономического кризиса. Однако по истечению срока, по мнению участников акции, каких-либо существенных изменений не произошло.

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