Акции протеста оппозиции проходят по всей Украине

На митинг под лозунгом «Скажи кризису «Стоп!» собралось более 10 тысяч человек. Организатором демонстрации стала «Партия регионов». Митингующие требуют отставки правительства, в противном случае угрожают заблокировать работу парламента. Напомним, что ранее представители блока заявили, что дают властям 100 дней на преодоление финансово-экономического кризиса. Однако по истечению срока, по мнению участников акции, каких-либо существенных изменений не произошло.