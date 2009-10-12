Афророссияне проиграли выборы в Волгоградской области

Чернокожий россиянин Жоаким Крима, прозванный «волгоградским Обамой», проиграл выборы главы Среднеахтубинского района Волгоградской области.

Ни Крима, ни другой кандидат-афророссиянин Филипп Кондратьев, не вошли даже в первую тройку. Победа досталась коммунальщику Сергею Тихонову, которого поддержала «Единая Россия».

Всего на пост главы района претендовали семь человек, из них двое чернокожих. 37-летний Жоаким Крима - торговец арбузами из поселка Средняя Ахтуба. Уроженец Гвинеи-Бисау, он окончил Волгоградский педагогический университет, женился на бывшей сокурснице и уже много лет живет в России. Как писала пресса, Крима считает себя русским и представляется как Василий Иванович (в честь Чапаева). Во время избирательной кампании Крима шутил, что в случае победы будет «пахать как негр».

34-летний Филипп Кондратьев - архитектор-дизайнер из Волгограда, технический директор строительно-инженерного центра «Пирамида». Появление второго чернокожего в списке кандидатов Крима расценил как попытку запутать избирателей и довести ситуацию до абсурда. Впрочем, он выражал уверенность, что граждане разберутся, кто есть кто.

Жоаким Крима одновременно баллотировался в депутаты районной Думы, но и там он занял занял лишь третье место, сообщает NEWSru.com.