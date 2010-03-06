Администрация Барака Обамы давит на Конгресс США

Комитет по международным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил резолюцию, в которой действия Османской империи против армян в начале 20-го века признаются геноцидом. Однако это решение привело к тому, что Турция отозвала своего посла из Вашингтона. В заявлении турецких властей указывается, что Анкара «осуждает резолюцию, обвиняющую турецкий народ в преступлении, которого он не совершал».

В связи с этим Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что американская администрация будет «очень стараться» заблокировать резолюцию о геноциде армян в Османской империи. «Мы против этого решения. Мы уверены, что Конгресс не примет никакого решения по этому вопросу», - подчеркнула Клинтон.

Она признала, что Барак Обама обещал квалифицировать массовые убийства как геноцид во время президентской кампании в 2008 году, однако теперь обстоятельства «существенным образом изменились».

Взгляд на события в восточной Анатолии в период с 1915 по 1917 год является главным камнем преткновения в отношениях Армении и Турции. Ереван настаивает, что тогда армянский народ подвергался целенаправленным гонениям, в результате чего, по некоторым подсчетам, погибли более миллиона человек. Анкара называет произошедшее вынужденным переселением и отвергает обвинения в массовом уничтожении армян, сообщает Лента.ру.