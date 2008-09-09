Абхазия и Южная Осетия сегодня установят официальные дипломатические отношения с Россией как независимые государства

Как ожидается, стороны подпишут соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Ранее Президент России Дмитрий Медведев заявил, что, помимо установления дипотношений, Москва окажет обеим республикам гуманитарную и экономическую помощь. Напомню, накануне президент Грузии Михаил Саакашвили подписал документ о дальнейших мерах по стабилизации ситуации в стране. Ранее он был одобрен президентами России и Франции.

Согласно документу, грузинские войска должны вернуться в места дислокации до 1 октября. А российские миротворцы отойти на линию, предшествующую началу боевых действий. По условиям договора, место миротворцев в зоне конфликта займут международные силы. Гарантом неприменения Грузией силы в отношении Абхазии и Южной Осетии выступил Евросоюз.