А. Савиных: Пресс-служба МИД переполнена заявками на аккредитацию на период выборов

В МИД Беларуси поступило около 300 заявок от зарубежных СМИ для аккредитации на период президентских выборов. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Заявки приходят ежедневно. Кроме того, зарубежные наблюдатели, которые находятся в стране, очень конструктивно и плотно работают по всей территории Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Им созданы весьма благоприятные условия.

Андрей Савиных, начальник управления информации, пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

Мы каждый день получаем заявки на временную аккредитацию. Могу сказать, что наша пресс-служба переполнена этими заявками, но мы стараемся работать максимально эффективно, чтобы удовлетворить всех.