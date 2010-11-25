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А. Савиных: Пресс-служба МИД переполнена заявками на аккредитацию на период выборов

25 ноября 2010 18:09
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В МИД Беларуси поступило около 300 заявок от зарубежных СМИ для аккредитации на период президентских выборов. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Заявки приходят ежедневно. Кроме того, зарубежные наблюдатели, которые находятся в стране, очень конструктивно и плотно работают по всей территории Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Им созданы весьма благоприятные условия.

Андрей Савиных, начальник управления информации, пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:
Мы каждый день получаем заявки на временную аккредитацию. Могу сказать, что наша пресс-служба переполнена этими заявками, но мы стараемся работать максимально эффективно, чтобы удовлетворить всех.

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