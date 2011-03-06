А. Савиных: Беларусь пригласила наблюдателей ОБСЕ для участия в ходе судебных разбирательств по делу участников беспорядков 19 декабря

На вопросы программы «Картина мира» отвечает начальник управления информации, пресс-секретарь МИД Беларуси Андрей Савиных.

Из западных СМИ Беларусь узнала о себе много нового. CNN не впервой запускать слухи — теперь о белорусских наемниках в Ливии. Далекий «Голос Израиля» рассмотрел в Беларуси самолет с ценностями Каддафи. А в ООН «с большим беспокойством узнали о поставках оружия в Кот-д’Ивуар». Правда, ООН уже извинилась за подпорченный имидж Беларуси. Однако, получилось, как в анекдоте — ложки нашлись, а осадок остался.

Чем можно объяснить все эти слухи, и есть ли там какая-то толика правды?

Андрей Савиных: Я думаю, что толики правды там нет даже близко. Вздорность этих обвинений была продемонстрирована совершенно очевидно, когда ООН принесла официальные извинения от имени руководства Организации Объединенных Наций Республике Беларусь. Мы согласились считать эту ложную информацию, которая была опубликована на сайте ООН, за досадную и непреднамеренную ошибку.

Уже лет пятнадцать делаются попытки каким-то образом обвинить или привязать Республику Беларусь к незаконной торговле вооружением. Но ещё не было ни одного случая, когда эти попытки увенчались успехом. Они все полностью провальны по одной простой причине: дело в том, что Республика Беларусь никогда не нарушала, не нарушает и не будет нарушать никаких санкций Совета Безопасности ООН.

Республика Беларусь ведь на самом деле не производит ни танки, ни гаубицы, ни автоматы. Когда-то, лет 10-15 назад, мы продавали излишки советского оружия, оставшегося нам в наследство после распада Советского Союза. Сегодня мы больше работаем в сфере услуг, модернизации, в сфере подготовки программного обеспечения, систем управления боем, производства боеголовок точного наведения. Это абсолютно другой уровень, это «умное» оружие. Мы заинтересованы в развитии легального рынка и легальных контактов. Как правило, наши услуги могут позволить себе обеспеченные страны, у которых никогда не возникает проблем с Советом Безопасности ООН.

Все дело в том, что достаточно небольшое государство Беларусь имеет достаточно весомый пакет заказов на глобальном рынке военных технологий. Это никому не нравится. Конкуренты таким образом пытаются скомпрометировать Беларусь и оттянуть на себя часть этих заказов, вот и все.

Тогда кому на руку слух о том, что самолет Каддафи с золотом и бриллиантами приземлился у нас?

Андрей Савиных: Я думаю, это часть информационного давления на Республику Беларусь в свете последних событий внутриполитического характера. Просто-напросто тестируются пределы сопротивляемости белорусских властей и степень возможности давления, которое может быть выдержано. Хотелось бы сказать. что такая политика, как правило, приносит очень краткосрочные дивиденды, если вообще приносит какие-либо результаты. И нам кажется, что в случае с Республикой Беларусь все такие попытки обречены на провал.

Тогда снова о политике двойных стандартов: высказывание руководителя рабочей группы ОБСЕ по Беларуси Уты Цапф, которая сказала, что она готова начать диалог сначала.

Андрей Савиных: Я бы хотел вспомнить предысторию вопроса. Дело в том, что на протяжении 2009-2010 годов мы достаточно активно работали со всеми европейскими институтами и продвинулись по значительному числу различных направлений. Речь шла и о развитии гражданского общества, и о средствах массовой информации, мы активно работали в сфере местного самоуправления, экологии и многих других.

Далее произошли известные события, и началась волна, или, как я это называю, парад заявлений. Парад заявлений, резко осуждающих Республику Беларусь. Очень часто эти заявления были слишком эмоциональными и, фактически, дезавуировали все достижения этих двух лет.

Мы видим, что они, видимо, пытаются искусственно поддержать эту волну.

Андрей Савиных: Допустим, еще две недели, еще месяц, еще два месяца — этот фактор большого значения не имеет. Все равно рано или поздно придется садиться за стол переговоров, придется возвращаться к конструктивной позиции. Я думаю, что позиция наших европейских партнеров сейчас также претерпевает определенную эволюцию и корректировку, существуют различные точки зрения.

Вам не кажется, что ОБСЕ как-то зашевелилось, когда Минск в достаточно жесткой форме сказал, что миссия в Беларуси будет закрыта.

Андрей Савиных: Это вызвало определенную негативную реакцию, реакцию, которую мы, честно говоря, не понимаем. Миссия существует в Минске достаточно давно, мандат, ради которого она создавалась, выполнен. Мы, закрывая миссию, фактически экономим деньги на содержание здесь достаточно серьёзного аппарата, и эти деньги могли бы с большей пользой быть потрачены на конкретные двусторонние проекты. Что мы и предлагаем ОБСЕ. При этом, мы дали четко понять нашим партнерам, что мы намерены развивать взаимодействие с ОБСЕ буквально по всем направлениям. Хотите, могу привести даже последний пример, который, наверное, пока никому не известен: Республика Беларусь пригласила наблюдателей ОБСЕ для участия в ходе судебных разбирательств по делу участников беспорядков 19 декабря. Это техническая миссия, где они будут наблюдать за ходом судебного процесса с точки зрения выполнения всех обязательств Беларуси в контексте членства в ОБСЕ.

За последнее время было достаточно много заявлений Запада. Как Вы прокомментируете последнее заявление председателя Европейского совета Ромпея о том, что Европейский союз намерен продолжить отношения с официальным Минском, причем, в рамках «Восточного партнерства»?

Андрей Савиных: Если говорить о «Восточном партнерстве» в целом, мы рассматриваем его, как достаточно интересную и конструктивную программу, программу, которая должна быть нацелена на создание единой с Европой инфраструктуры в сфере энергетического сотрудничества, транспортного сотрудничества, в сфере административных процедур, связанных с торговлей. Мы также предложили включить в «Восточное партнерство» такое измерение, как Восточный форум развития, который бы объединял частные круги, предпринимателей разных стран и помогал устанавливать более тесные кооперационные и производственные связи.

Программа как идея не вызывает у нас никаких сомнений. У нас вызывает определенную озабоченность и неудовлетворенность то, как она реализуется. Мы пока видим в этой сфере очень медленный прогресс, который не отвечает нашим ожиданиям. Но мы и не склонны ставить крест на этой программе либо каким-то образом считать ее неудавшейся. Это проект в развитии, именно сейчас идет активный диалог, обсуждение того, как она должна развиваться.

Ведь все эти разговоры идут очень давно. И до сих пор Европа разговаривает по поду «Восточного партнерства», а воз, как говорится, и ныне там.

Андрей Савиных: Давайте не будем спешить. Мы, собственно говоря, никуда не опаздываем. Если программа заработает, она будет полезна и практична. Мы исходим из этого и поэтому готовы принимать участие в дискуссиях по развитию этого направления нашего взаимодействия. И мы также рассчитываем, что уже этот год принесет определенные подвижки в этом направлении. Это перевод теоретических обсуждений, которые мы пока имеем, в практическую плоскость реализации конкретных проектов. Причем проектов, которые представляют интерес не только для нас, но и для наших соседей, например, Украины и Литвы. Речь идет о сотрудничестве в энергетике, о взаимодействии в сфере возобновляемых источников энергии, о сокращении выбросов СО2 в атмосферу и борьбе с климатом, о развитии приграничной инфраструктуры, что позволит обеспечить беспрепятственную перевозку грузов из Беларуси в ЕС и обратно. Это подключение Беларуси к европейской системе транзита и декларирования грузов. Также визовые вопросы и многое другое.

Вам не кажется, что Европейский союз сам себе немного перечит? Вроде бы и в «Восточном партнерстве» хотят с нами работать, но на Парламентскую ассамблею «Восточного партнерства» — ЕВРОНЕСТ — нас не зовут, или мы сами не едем.

Андрей Савиных: Действительно, звучали предложения о том, чтобы начать работу ЕВРОНЕСТ без Республики Беларусь. Но это не более чем предложения отдельных делегаций или даже отдельных политиков. Никакого решения о запуске ЕВРОНЕСТ в таком формате принято не было. Соответственно, наша позиция остается прежней. Мы готовы участвовать в работе ЕВРОНЕСТ, но на таких же условиях, как и все остальные государства — участники программы и делегации.

То есть, это десять представителей Беларуси — парламентариев? И, в принципе, говорить о том, что Беларусь не зовут в ЕВРОНЕСТ — это то же самое, что говорить о самолете Каддафи в Беларуси.

Андрей Савиных: В определенном смысле, да.

Какой вообще видится из Минска перспектива сотрудничества с Европой? И на каких условиях?

Андрей Савиных: Европейский союз — это поставщик и новых технологий, и новых инвестиций, это важный рынок сбыта для белорусской продукции. Очень часто говорят о том, что поставки в ЕС не сбалансированы, чаще всего речь идет о поставках нефтепродуктов и калийных удобрений. У нас состоялась итоговая коллегия, где мы обсуждали, в том числе, и итоги торговли с Европейским союзом. И мы видим, что в ЕС поставляются различные товары по более чем 800 товарным позициям. Причем, мы отметили, что около 100 наименований впервые появились только в прошлом году.

О чём это говорит? О том, что мы может продавать в Европу и конечную продукцию, и мы должны серьезно с этим работать, потому что европейский рынок мало того, что расположен рядом с Республикой Беларусь, он еще и очень емкий. Важен еще один аспект: успешно продавая на рынок Европы, мы таким образом можем успешно преодолеть и барьеры на других рынках.

Европа, в принципе, всегда выступает против сепаратистских настроений. А сейчас как-то сквозь пальцы смотрит даже на ту же карту поляка.

Андрей Савиных: Это достаточно сложный вопрос. Я думаю, в настоящее время Конституционный суд Республики Беларусь должен вынести вердикт по поводу соответствия данного инструмента или института не только нормам права, принятым в Республике Беларусь, но и международным нормам. Когда это будет сделано, у нас появится инструмент, точка отсчета для сравнения, соответствия с законом Польши, который объявил эту карту поляка.

Она выдается только иностранным гражданам польской национальности, проживающим только на постсоветском пространстве. А полякам в Аргентине и Чикаго такую карту не видать. Это несколько странно, это вызывает вопросы, поскольку в мире хорошо работают универсальные принципы. Также возникают вопросы в связи с тем, что карта поляка дается только тем полякам, которые выполняют определенную работу в интересах Польши. Таков критерий этой оценки. И при этом часть поляков (белорусских граждан польского происхождения) могут эту карту поляка не получить. И такие случаи есть. Возникает вопрос: «А судьи кто?». Все это скорее работает на углубление разделительных линий.