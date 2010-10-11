А. Лукашенко: Завтра юань будет свободно конвертируемой валютой

Беларусь рассчитывает на приток китайских инвестиций в экономику. Это отметил Президент Александр Лукашенко, встречаясь накануне визита в Поднебесную с журналистами этой страны.

Вопросы белорусскому лидеру в Минске задавали репортёры трёх крупнейших средств массовой информации Китая. Это Центральное телевидение КНР, Государственное информационное агентство «Синьхуа», а также самое популярное печатное издание «Жэньминь Жибао».

На 14 языках мира и аудиторию в более миллиарда. Интервью белорусского лидера для журналистов крупнейших китайских СМИ получилось открытым и эмоциональным. Полтора десятка лет, заметил глава государства, достаточно долгий путь изучения друг друга. Сегодня отношения выходят на новый уровень и белорусское государство готово к более широкому сотрудничеству с Китаем.

Александр Лукашенко:

Уверен, что в ближайшие 15 лет вы обойдете по экономическому развитию все государства и, в связи с этим, мы очень рады, что в свое время мы начали выстраивать добрые отношения с Китаем, вышли на стратегический уровень наших взаимоотношений. Нам доверяют в Китайской Народной Республике. И также этому мы рады.

Беларусь всегда была предана дружбе с китайским народом и государством. Есть понимание и на уровне дипломатии, и в политике. Сейчас активно развивается экономическое сотрудничество. Уже проработаны проекты более чем на три миллиарда долларов. Но объём китайских инвестиций может составить в пять раз больше.

Александр Лукашенко:

Я хотел бы, чтобы вы быстрее и в большем объеме с инвестициями пришли в Беларусь. Мне хотелось бы, чтобы здесь кроме России, Евросоюза, присутствовало еще одно мощное государство, как Китай, наряду с Америкой в том числе. Китаю мы предоставим самые широкие возможности. Почему? Потому что Китай никогда не оговаривает свои инвестиции политическими условиями. Они принимают нас, какие мы есть, они видят здесь экономику. За экономикой придет и политика.

Новые свободные экономические зоны в Беларуси создавать не планируется, но возможно расширение уже существующих. Сегодня их семь по китайскому образцу. Дорога открыта для всех, кто желает создавать там предприятия.

Александр Лукашенко:

Очень хорошо развиваются. Это большой приток валюты. Они торгуют, как и в Китае, на экспорт, в основном, а если поставляют на внутренний рынок, то, конечно, налоги платят, как и все другие. А что касается экспорта, то там определенные преференции. Точно так же, как в Китайской Народной Республике. Поэтому туда приходят большие, ведущие компании, создавая здесь сначала, может, филиал, а потом расширяя производство, открывая новые предприятия. Поэтому нам и границы свободных экономических зон приходится расширять. Бывая в Китае, я предложил правительству Китая: ну а почему бы не создать такой китайский островок в центре Европы, в Беларуси? Я уверен, что в ближайшую пятилетку вот этот остров Китая, квартал этот, в Минске появится.

Китайские репортеры поинтересовались у Александра Лукашенко, почему Беларусь приняла решение сделать юань одним из своих валютных резервов, хотя он пока и не стал свободно конвертируемым. Президент подчеркнул, что государство не ошиблось в своём выборе.

Александр Лукашенко:

Что касается нашей привязки белорусского рубля, в том числе к юаню, мы видим перспективу. Завтра юань будет свободно конвертируемой валютой, во-первых. Во-вторых, соглашение нацбанков предполагает обмен наших валют. В-третьих, у нас огромный товарооборот, и нас устраивает наличие в Беларуси китайской валюты. Экономика мощная, она заняла лидирующие позиции сегодня. Динамика лучше, чем где. Скоро Китай будет первой экономикой мира. И никуда мир не денется от китайского юаня.

Подводя итог интервью, Президент заметил: если бы такие отношения, как сегодня с Китаем, у Беларуси были со всеми государствами мира, то благополучие наших граждан было бы значительным.

Алеся Высоцкая, телекомпания СТВ