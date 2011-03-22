А. Лукашенко: За послевыборный период бюрократизм в Правительстве увеличился в два раза

Глава государства потребовал кардинально пересмотреть госпрограмму развития сельских территорий до 2015 года. План действий, представленный Правительством, он назвал несовершенным. К доработке программы Александр Лукашенко предложил привлечь руководителей успешных сельхозпредприятий.

Весной стартует посевная, но Президент собрал Правительство и аграриев, чтоб обсудить глобальные вопросы: что уже сделано в АПК Беларуси и какие проблемы еще только предстоит решить.

Это четвертая аграрная программа по счету. Предыдущие три позволили не допустить падение отечественного сельского хозяйства. За это время поставили селу современную технику, реконструировали старые и построили новые молочно-товарные фермы. Создали сеть агрогродков – их почти полторы тысячи в республике. А в целом – обеспечили продовольственную безопасность страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как показывает современная ситуация с продовольствием в мире, значимость успешного развития АПК неизменно возрастает. Сельхозпродукция все больше становится стратегическим ресурсом на мировом рынке. И в отличие от природных ископаемых, мы этот ресурс можем серьезно увеличить, извлекая огромную пользу для страны и народа, наращивая экспорт продовольствия.

Если в прошлом году от зарубежных поставок нашего аграрного сектора получено $3,3 млрд., то к 2015 году необходимо выйти на рубеж более $7 млрд.

Достижению этого будут способствовать возрастающий мировой спрос на продовольствие и наши возможности для более эффективного развития сельского хозяйства. При этом, цены на продовольствие в мире имеют тенденцию к росту. Эту задачу должна в полной мере решить новая аграрная программа.

Конечно, не все решено. Сельхозпроизводство пока еще не вышло на самоокупаемость. Рентабельность низкая. Немало долгов у аграриев. Есть проблемы потери и хранения урожая. Есть незавершенные объекты в социалке агрогородков.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Главная особенность представленного проекта программы в том, что он имеет ярко выраженную экспортную направленность. Практически весь запланированный в проекте программы прирост производства должен будет пойти на внешние рынки. А это значить, что к 2015 году Беларусь выйдет по чистому экспорту масла на второе место в мире, сыра – на четвертое, мясной группы – на 5-6-е.

Следует отметить, что платежеспособный спрос на продовольственные товары в мире планируется, что вырастет в 1,3-1,4 раза. А плановые темпы белорусского экспорта – в 2,2 раза.

За пять лет намерены в два раза повысить рентабельность сельхозпредприятий, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Построить 875 молочно-товарных ферм. Увеличить производство молока, нарастить экспорт мяса за пятилетку в 2,5 раза. А картофеля поставлять за рубеж в 10 раз больше, чем сейчас.

Также коснулись темы личных подсобных хозяйств. На них приходится почти треть валовой продукции сельского хозяйства.

Александр Лукашенко:

Этим людям необходимо помогать. Они привыкли на своей земле работать. Мы от этого никуда не денемся.

Если человек хочет к земле прикоснуться, ему не надо это запрещать, его надо всячески подталкивать к земле. Какая бы там не была себестоимость. Там никто ее не посчитает. Все равно, как бы человек не работал, он вложит свою копейку. Совхоз и колхоз помогут. Но он все равно вложит свой труд. А его трудно оценить на селе.

Вообще, Александр Лукашенко программу раскритиковал. В нее включили те проекты в сфере картофелеводства, свиноводства, с которыми уже определились ранее.

Александр Лукашенко:

Государственная программа развития и поддержки села заключается в том, что мы сегодня должны создать для кооперативов, фермеров то, что они не могут сделать. Если фермы они не могут за свои деньги построить, мы им даем кредит.

Машинные дворы мы построили. Еще в той пятилетке перед вами была поставлена задача. Если вы где-то не достроили, значит надо закончить. Если надо агрогородки дошлифовать, значит надо.

Машинные дворы построили, зернтока построили, остались фермы, мелиорация. Это надо посчитать и сказать.

Президента интересует цена вопроса. Сколько нужно вложить в развитие агропромышленного комплекса. Звучали разные цифры, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Лукашенко поручил определиться окончательно. По его мнению, все расчеты должны идти от жизни. А жить нужно по средствам – уже не первый раз подчеркивает глава государства.

Александр Лукашенко:

Вы мне посчитайте программу и положите план: что мы будем строить. То, чего они не смогут построить. И купить не могут.

Мы должны на третий год пятилетки выйти на то, чтобы государство работало по своим программам, направлениям. Плодородие и мелиорация – это государственная задача. Дороги – это государственный вопрос. Туда надо деньги вкладывать. А на земле надо работать, зарабатывать. Чтобы на третий год выйти на 10% рентабельности без дотаций.

К обсуждению пригласили и руководителей крупнейших агрокомбинатов. Это «маяки» современного сельхозпрозводства. Такие как «Снов», «Дзержинский» и другие. Говорят, остаются проблемы кадров на селе и, конечно же, жилья. Есть вопросы по погашению долгов аграриев.

Александр Лукашенко:

С этого года кредиты надо будет возвращать. В каком размере – мы определимся. Но возвращать немедленно.

Губернатор Минщины озвучил еще одну проблему – с документаций. Иногда выгоднее реконструировать имеющиеся помещения под ту же ферму, чем строить новую. Но попробуй получи необходимые документы для этого. В итоге такие проволочки сказываются на объемах сельхозпроизводства.

Александр Лукашенко:

Бюрократизм в Правительстве, наверное, увеличился в два раза. Буквально за послевыборный период.

Любая ферма будет эффективной, если вы вовремя подоите коров и хорошо накормите.

Дисциплина и организация – за губернаторами и их подчиненными, до руководителей сельского хозяйства. Ваше дело – посчитать и отдать то, что пообещаем.

На носу посевная. Президент потребовал засучить рукава и работать, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». На себя, и на экспорт. Уже в этом году Беларусь должна заработать на поставках продовольствия пять миллиардов долларов.

Александр Лукашенко:

То, что строили вчера за тысячу рублей, надо строить за 500. Этот год мы должны серьезно поработать над созданием мощной «подушки безопасности». Вы видите, в каком направлении движется мировая экономика. Никто не знает, что завтра случится.

Новая аграрная программа будет доработана в ближайшее время. Собраться еще раз по вопросу АПК Лукашенко предложил в более узком составе. Но обязательно с руководителями эффективных сельхозпредприятий.