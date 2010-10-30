А. Лукашенко: Я не сомневаюсь, что мы найдем с европейцами алгоритм действий и выстроим наши отношения

Сегодня второй день рабочей поездки Главы государства Александра Лукашенко в Брестскую область. Президент ответил на вопросы журналистов. Два вопроса касались темы развития отношений Беларуси и Евросоюза. В частности, после визита литовского Президента в нашу страну многие аналитики заговорили, что это был визит политической поддержки и что в диалоге с ЕС потеплело.

Прозвучала и мысль, что приезд Дали Грибаускайте был далеко не последним визитом высокого европейского чиновника в Беларусь. Не говорит ли такая активность о том, что ЕС сделал ставку на Лукашенко, как на главного политического партнера в Беларуси на ближайшие пять лет?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вряд ли будем говорить откровенно: в Лукашенко европейцы видят своего идеального партнера. Европейцы — не дураки: они прекрасно понимают, что есть такая страна в центре Европы, с которой надо иметь дело. Во-первых, потому что политика европейских так называемых властей попытками изоляции Беларуси ничего не принесла — они в этом сами признаются. Во-вторых, если есть такая страна с таким героическим народом — а мы, знаете, похоронили каждого третьего в результате последней войны и после нее (искалечено было) — надо же как-то по-человечески отвечать этому народу. Поэтому я нисколько не сомневаюсь, что мы найдем с европейцами алгоритм действий и выстроим наши отношения. Хотя я не могу сейчас обидеться, что у нас нет каких-то отношений. Главное — это экономика. У нас есть чему поучиться демократическим государствам. Когда они мне начинают об этом говорить, я им говорю сразу: «Извините, у нас полицейские с овчарками на народ не бросаются. Слезоточивый газ и даже водометы мы никогда не применяли». Поэтому нас в этом упрекать не надо. Ну а недостатков хватает у нас, а у них — еще больше, и последние события об этом говорят. Поэтому мы выстроим отношения с европейцами. А то, что к нам приезжают европейцы и начинают разговаривать — в этом есть их интерес. Почему приехала президент Литвы? Да потому, что кроме политики у нас еще есть конкретная экономика. Сейчас 30% бюджета Литвы — только от перевалки наших белорусских грузов. Что, это мало? Поэтому и я бы поехал.

О ходе и результатах рабочей поездки Александра Лукашенко по Брестской области сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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О ходе и результатах рабочей поездки Александра Лукашенко по Брестской области сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».