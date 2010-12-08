А. Лукашенко: Я не держусь за власть, но если кто-то так говорит, он думает о том, что Президент — это царь

Мероприятия, подобные Всебелорусскому народному собранию, вдохновляют чиновников и простых людей на активную деятельность, на поиск путей решения проблем и задач, стоящих перед государством. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко в заключительном выступлении на IV Всебелорусском народном собрании.

Подводя итоги форума, глава государства отметил, что состоялся откровенный деловой разговор о важнейших вопросах жизни государства и общества.

Участники собрания подытожили и дали объективную оценку сделанному в уходящем пятилетии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» . Утверждены основные направления, приоритетные задачи и оптимальные пути их решения на перспективу, приняты программные документы на следующие пять лет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас в эти дни состоялся откровенный и деловой разговор. На этом самом представительном форуме страны мы обсудили важнейшие вопросы жизни государства и общества.

Я заметил, что некоторые делегаты очень грамотно, патриотично оправдываются в средствах массовой информации за наш форум перед теми, кто пытается его критиковать. Перед теми, кто его называет чуть ли не таким же форумом, который проводился в советские времена. Чуть ли не съездом КПСС. Ну спасибо им, конечно, большое. До съезда КПСС нам еще далеко. Мы недотягиваем. Но такая оценка, конечно же, нас вдохновляет.

Я бы вас очень попросил: не оправдывайтесь перед ними. Вы прекрасно понимаете, чего они хотят. Помните только одну неоспоримую вещь: у нас действительно жесткая система власти. И в этой системе власти большую и определяющую роль играет глава государства. Буду я главой государства или кто-то другой, мы ни в коем случае не должны уходить от подобных мероприятий.

Я не хочу сказать, что вы, приехав сюда, можете силой навязать Президенту какие-то вещи. Но я не думаю, что у нас будут глупые президенты, которые не прислушаются к советам с мест. Таким образом вы воспитываете Президента. Это тоже объективные законы. Аксиома, о которой часто говорят учителя: процесс воспитания всеобъемлющ. Воспитываемся мы все и всегда: начиная от детей и до смерти человека. И как бы ни пыжился здесь любой чиновник, в том числе и Президент, ваше корректное слово, быть может, высказанное здесь и в резкой форме — это воспитание того же Президента. Это попытка, если он зарвался и взлетел в облака, опустить его на грешную землю. Это касается и меня, и будет касаться всех глав государства, которые будут работать в нашей стране.

Вчера я услышал давно, может быть, забытое из уст председателя КПРФ. На нашем телевидении он сказал: это мероприятие вдохновляет. Сколько раз мы говорили об этом не задумываясь. И я в том числе. А вчера я так сел и думаю: ну в очередной раз вдохновляет. А потом переложил на наш съезд. А что? 2,5 тысячи делегатов, которые сюда приехали, они что, как в воду опущенные домой уедут? Да нет! Один из нас, выступая здесь, сказал, что я уже хочу ехать домой и решать проблемы и задачи, которые стоят. 60% надо добавить. Не шутка. И вот без этого внутреннего подъема, нравственного подъема, имя которому «вдохновение», ничего не бывает. Это значимый результат съезда. Чиновников тоже надо вдохновлять. Мы тоже люди, и если у нас есть настроение, то страна будет богаче.

Мы подвели на самом представительном нашем форуме итоги и дали объективную оценку. Самокритичную оценку сделанному в уходящем пятилетии. Утвердили основные направления, приоритетные задачи и оптимальные пути их решения на перспективу. Мы приняли программные документы на следующие пять лет.

И знаете, особенность задач на предстоящую пятилетку состоит в том, что пути их решения апробированы. Здесь нет каких-нибудь заоблачных мечтаний. Здесь абсолютно всe реально: будь то развитие нашей деревни, будь то строительство новых комплексов в городах, селах и так далее. Мы уже это опробовали. Это большое дело, потому что мы знаем не просто, каким путем идти, но еще и как идти по этому пути. Мы тем самым выработали стратегию обновления страны, модернизации экономики с учетом новых мировых тенденций. Все это для того, чтобы обеспечить неуклонный рост благосостояния наших людей, динамичное развитие молодого государства, укрепление его позиций на международной арене.

Наш съезд проходит в очень ответственный период — в преддверии президентских выборов, которые определяют дальнейшую судьбу страны. Это момент истины для всех — для власти, общества и каждого гражданина.

Уважаемые друзья! Я очень часто слышу, в том числе и от наших западных друзей и оппонентов слова о том, что президентская кампания понятна, результаты предрешены. Хочу вас уберечь от подобных заявлений и реляций. По крайней мере, моих сторонников. Наших сторонников. Не только моих — наших. Вы видите, что я фактически не веду президентскую кампанию. И когда мне люди начинают говорить, куда бы я ни приезжал, о президентской кампании, о поддержке, я их немедленно прошу прекратить всякие разговоры. А в Могилеве сказал уже публично то, что думал: «Это не моя президентская кампания». Я пять лет вел свою президентскую кампанию. До конца ноября. Теперь это ваша кампания. Это вы должны сказать свое слово вместе с народом. И самое главное — защитить то, что вы сделали. А защищать есть что. И самое страшное — когда мы успокоены. Самоуспокоены. Всe хорошо, всe и дальше будет хорошо. Будьте бдительны, всe не так просто. Политическая борьба — это самая тяжелая, порой грязная и неблагодарная, непредсказуемая работа. Поэтому смотрите, чтобы через растопыренные пальцы не утекло всe то, что мы с вами сделали за последние годы. Мы не так много двигались вперед. Всего 9-10 лет. Предыдущие им годы мы с вами кувыркались, пытаясь спасти страну. И только на рубеже тысячелетий мы как-то почувствовали твердую почву под ногами и начали двигаться вперед. Поэтому не 20 лет своей независимости, как тут некоторые говорят, мы что-то делаем. Мы всего 10 лет, я боюсь даже сказать слово «созидаем». Мы двигаемся понемножечку вперед. И впереди у нас очень много работы.

Убедительно вас прошу, не расслабляйтесь. Ведь несложно прийти каждому из нас на выборы. Будь то 19-го или 18-го — досрочно. Ну говорят: не надо досрочно. А мы вас и не толкаем к этому. Главное — чтобы вы пришли на выборы и сказали свое слово. Я прошу только, чтобы вы защитили свою страну. Это главная моя функция. Но без вас я абсолютно бессилен. Не было бы вашей поддержки, не было бы меня. Я это помню, я это знаю, и поэтому главное в моей политике — это вы. Поэтому не расслабляйтесь!

И вы, наверное, услышали очень хорошо всех альтернативных. Все они одинаковые. Некоторые журналисты удивляются. Юру Козиятко (генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение») смотрел недавно, он говорит: «Вот Президент сказал о том, что все они прозападные, но в то же время финансируются отдельные Россией». А здесь нет никакого противоречия. Нет никакого противоречия. Кое-кто в России хотел бы, как и хотят на Западе, свернуть то, что делается в Беларуси, и свергнуть существующую власть. Вот и совпадение интересов. Но самое главное, вы посмотрите: самые прозападные, мы их знаем, сегодня заговорили о русских и россиянах. А что было 15 лет тому назад? Эти все, правда, они тогда на вторых ролях были («патроны» подносили). Посадили всех русских на чемоданы. И начали «резать» каждого человека и смотреть: а есть ли у него русская кровь? Тогда стоял вопрос: считалось, что у нас 25% русских. Четверть населения в Беларуси выселить и очистить Беларусь от русского влияния! Сегодня они пророссийские. Почему? Деньги дали.

Почему они так агрессивны, как вы заметили в последних дебатах с экрана? Они хотят показать своим спонсорам, что «вот смотрите, какие мы и что мы честно отрабатываем деньги». Я вас недавно предупреждал, что деньги дадут только на экстремистов. Все хотят раскачать нашу ситуацию и не только потому, чтобы уничтожить страну, а сделать ее рабыней. Чтобы она шла в фарватере других мыслей и идей. Вот этого мы не должны позволить никому.

Только поэтому вы должны прийти и проголосовать так, как вы считаете нужным. Чтобы действительно никто за вас не голосовал. Чтобы вас потом никто не упрекал. Вот к этому я вас призываю! И думаю, что у меня об этом будет еще возможность не раз сказать.

Хочу только твердо заявить, я вам просто обещаю: никто, кроме белорусского народа, не может решать, как ему жить, как развиваться, каким законам быть на нашей земле и кто будет Президентом. Вы будете решать! Воля белорусского народа — единственная легитимная сила, которая может и должна выбирать судьбу государства. И она не нуждается ни в каких внешних оценках!

Сейчас много говорится о переменах. Конечно, жизнь постоянно изменяется. И наша модель развития государства предполагает не застывшее состояние, а постоянное совершенствование. О чем мы сегодня и говорили. Поэтому мы принимаем программы модернизации и либерализации, проводим иные конструктивные перемены в экономике и других сферах жизни. Это и укладывается в понятие «эволюция». Но не «революция»! Как я уже говорил: их лимит Беларусь полностью исчерпала.

Мы категорически не приемлем бездумной ломки политической системы, с таким трудом созданной по крупицам. Огульного отрицания того, что уже достигнуто белорусским народом.

Нам предлагают парламентскую республику. Нам предлагают вернуться к тому, от чего мы ушли. Ну пусть Николай Иванович Дементей выйдет на экраны, мы еще это сопроводим видеорядом хорошим, и расскажет об этой парламентской республике и чего она только ему стоила...

Хватит экспериментов и гвалта на телевидении, в других средствах массовой информации. Когда сидит 360 человек, и я в том числе, и вроде бы делаем вид, что мы отвечаем за всe, нажимая кнопки. Порой не понимая, за что мы голосуем. Знали только одно: Кебича каждый раз с утра вырвать из кабинета, поставить его на трибуну и «долбать» его до тех пор, пока он руки вверх не поднимет. Бывшего премьер–министра. Нам это надо? Нет. Мы от этого ушли. Мы это прошли. И когда забастовки были в Парламенте, помните, когда меня избрали Президентом, я выхожу выступать и как-то не посмотрел вниз. А под трибуной лежит 15 человек... Ну мы это видели недавно в Украине, еще моднее, чем было у нас. Вот к этому нас сегодня клонят. Это не только они, а те, кто стоит у них за спиной. Но развал власти — это развал государства. Сто процентов — это обнищание.

Я не говорю о том, что у нас идеальная политическая система. Я не говорю о том, что на века надо ее сохранить. Но пока она дает результат, ее надо сохранять и поддерживать!

Хотел бы как пример в этом плане привести Китайскую Народную Республику — стратегического партнера Беларуси. Действующая там политическая система не помешала, а скорее помогла им проводить масштабное реформирование экономики и вывести страну в лидеры. Фактически 2-е место в мире. Поверьте: за 10-15 лет будут первыми.

И знаете что? Нас многому должны научить уроки недавнего прошлого, совсем недавнего. Есть молодежь, которая сегодня пойдет в первый раз или во второй голосовать. Мы им должны это рассказать. О прошлом, когда из-за непродуманных радикальных реформ, болтовни, безвластия мы разрушили до основания великую державу Советский Союз. Тогда тоже людям обещали золотые горы: и от приватизации, и от сотрудничества с другими государствами, и от Запада, Юга, Востока, и из-за Атлантики, Тихого океана. А что получили в результате? Циничное ограбление народа, обогащение малой кучки тех, кто привык ловить рыбу в мутной воде. А в историческом масштабе — это величайшая геополитическая катастрофа, негативные последствия которой уже не одно десятилетие переживают не только наши, но и другие народы.

Я все государства практически в мире видел. Центровые государства в регионах, я их посетил не один раз. Я многих-многих знаю мудрых политиков, на глазах которых прошли события, по крайней мере, последнего полувека. И они в один голос, и даже новые политики, заявляют о том, что, если бы был Советский Союз, мир бы был совершенно иным. Вот в чем геополитическая катастрофа. И нам надо действительно делать всe, чтобы здесь, как всегда было на нашей славянской земле, был центр силы. Потому что, еще раз повторюсь, только сильных уважают. И Беларусь к этому готова.

Очень большая сегодня опасность, большая угроза — потерять то, что мы имеем. И поэтому нам сегодня нельзя дать себя обмануть и обмануть наш народ.

Очень часто говорят о том, что, вот, понимаете, полтора десятка лет у власти. Ну сколько можно? Знаете, меня это очень задевает. Больше скажу — это меня напрягает. Меня здорового абсолютно, выросшего уже человека. Может быть, я только сейчас готов исполнять президентские полномочия в полном объеме. Потому что, еще раз подчеркиваю, я знаю весь мир, а тогда я его не знал. Когда сейчас говорят «полтора десятка лет», некоторые «еще и больше», очень напрягает. Я часто задумываюсь, и ответ у меня простой: поверьте, я не держусь за власть, абсолютно. Но если кто-то так говорит, он думает о том, что Президент — это царь. Пришел, в кресло кинулся и все... Трава не расти. Премьер будет заниматься этим, руководители палат Парламента — этим, судебная власть — этим и так далее. Неправда это все. Если Президент станет царем, то Беларуси не будет. Я воспринимаю работу и должность Президента, как самую тяжелую работу. Самую тяжелую не потому, что она тяжела физически. Хотя и этого хватает. Она тяжела прежде всего морально — ты не можешь быть свободен ни один час, ни одну минуту. Где бы ты ни был, ты не можешь быть в отпуске. И выдержать это помогло мне только то, что вы меня избрали молодым человеком. Только вот это здоровье и молодость тогда были подспорьем. И пока еще все это есть.

Но когда я говорю «я не держусь за власть», то это не значит, что я брошу все на откуп. Меня, по крайней мере, удерживают две вещи. Первая: мы с вами и прежде всего я, простите за нескромность, лепили эту страну. Мы ее лепили, как могли. Не было нигде обозначенных путей, по которым мы должны идти.

Вот бывшие руководители страны здесь сидят. Вы же помните, развалился Советский Союз. Николай Иванович Дементей знает. Прибегают в Парламент со всех сторон. Помните, когда принимали Декларацию о развале Советского Союза, когда нас просто, просто обманули, «кинули». Вбежал Шушкевич и говорит: «Россия, Украина уже проголосовали за эту Декларацию о развале Советского Союза». У нас же вообще в Парламенте не было даже мысли. Большинство подавляющее было против этого. И тогда они сделали такой вброс: «Все, нет Союза. Россия и Украина проголосовали». А Россия еще тогда не голосовала. И мы все побежали, большинство коммунистов, конечно, голосовать. И я помню, меня Николай Иванович всё успокаивал с Шушкевичем: «Не надо ничего говорить, не надо». А я вышел к микрофону и говорю: «Слушайте, очнитесь, что вы делаете? Да успеем проголосовать. Давайте соберем всю информацию. Не надо нам этого делать!» Не послушали... Нас просто тогда обманули, вот так вот нагло, внаглую обмануло вот это меньшинство. И имеем то, что имеем.

Часто говорят, особенно сейчас, и ученые в том числе: ну вот суверенная независимая Беларусь, ну что она нам дала? Может быть, не стоит педалировать на независимости и суверенитете? Никто это не персонифицирует, но я же понимаю, что это прежде всего в мой адрес. А я и не педалирую, я прекрасно понимаю, что независимость — это вещь относительная. Сегодня даже супердержава, Соединенные Штаты Америки, не может быть на сто процентов независимой. Я уверен, что Россия только наполовину может сегодня быть независимой. Не говоря уже о Беларуси. Всё это условно. И вы понимаете, что мы в это вкладываем. Суверенитет, понятно, есть. Кусок земли. Мы должны осуществлять власть на территории этой земли. Независимость и суверенитет — это только то, что мы вкладываем в это понятие. Что есть наш клочок земли, данный нам Богом, и мы, чуть меньше десяти миллионов наших людей, будем жить на этой земле. Мы хотим сами быть хозяевами на этой земле. Вот что мы пока вкладываем в это.

Когда мне досталась эта страна, как Президенту, мне некогда было теоретизировать, она была просто брошена в грязь и все. Я должен был ее поднимать, мобилизовывать людей, вести за собой и что-то из нее слепить. Может быть, что-то неправильно сделали, но мы в тупик не зашли. Если что-то неправильно сделали, нам не надо возвращаться из этого тупика. Выходить на какую-то столбовую дорогу. Мы можем спокойно двигаться по своей дороге и шлифовать на этом пути, и поправлять даже то, что мы сделали неправильно, может быть. Это самая главная наша мудрость.

Хуже было бы, если бы мы забежали куда-то и все приватизировали. Все раздали, землю на куски порезали и раздали неким хозяевам, у которых, кроме лопаты, ничего нет. И эта земля, как у наших соседей, заросла бы бурьяном. Что тогда делать? Тогда надо было бы проводить коллективизацию, надо было бы объединять опять эти земли, а это значит — вилы. А в наше время не вилы, а ружья. В том числе разного рода суперсовременное оружие. И мы перебили бы друг друга.

Но мы же этого не сделали. Мы же очень аккуратно и разумно шли по этому пути. И сегодня в этом зале присутствуют председатели колхозов, директора совхозов, говоря старым языком, не надо этого бояться, — фермеры, которые себя зарекомендовали и поработали руководителями в советских сельскохозяйственных организациях, их 3 тысячи человек, и это уже состоявшиеся люди. И мы на них рассчитываем, что это — хозяева, которые помогут нам поднять деревню. Мы же здесь уживаемся вместе в этом зале. А 15 лет тому назад что было?

И всех я всегда успокаивал: ну не торопитесь, не торопитесь, не надо это все делать нахрапом. Время, время все устаканит, как в народе говорят. Так оно и произошло. Поэтому мы все вместе. Вчера между нами искрило, а сегодня не искрит. Мы решаем общую задачу. То есть мы шли и делали нашу жизнь, идя от самой жизни, простите за тавтологию. Идя от людей. Это — главное в нашем курсе.

Нам это надо сохранить. Нельзя позволить ломать или переделывать возведенный нами общий дом, нашу Беларусь тем, кто палец о палец не ударил при строительстве этого дома.

И я надеюсь, что делегаты нашего собрания донесут людям правду, помогут увидеть подлинную ситуацию в стране, конструктивность, реальность намеченных нами перспектив. Вы поддержите ту деловую атмосферу слаженного труда на благо нашей Беларуси, которая так необходима для успешного решения по-настоящему амбициозных задач, вывода страны на более высокий уровень качества жизни.

Дорогие друзья! Вчера я уже говорил о том, что нацелил всю «вертикаль» власти самым тщательным образом изучить и систематизировать наиболее острые проблемы, которые волнуют наших людей. Таким образом была построена и работа нашего съезда. Поступило огромное количество вопросов, телеграмм, звонков на «горячую линию», в приемную Четвертого Всебелорусского народного собрания. От вас, уважаемые делегаты, поступило много вопросов. На многие из них вы уже услышали ответы. Остальные, мы их обязательно обобщим.

Я не говорю, что они одномоментно будут решены. Но в течение 5 лет мы должны решить те вопросы, которые мы должны решить как государство. А о тех вопросах, которые должны решить сами люди, мы им тоже скажем: «Вот это, люди, ваши вопросы, и вы должны их решать». Всё будет честно.

Дорогие друзья, наш форум со всей очевидностью показал, что народовластие является важнейшим инструментом принятия судьбоносных решений в белорусском государстве. Слушая выступления, мне очень понравился ваш настрой на работу и дружественная атмосфера. Чувствовалось, что делегаты принимают возложенный на них груз ответственности за решения, определяющие будущее страны. Я искренне благодарен всем делегатам за поддержку, понимание, за активное участие в разработке и принятии программных документов! Я уверен, вы донесете до своих земляков, трудовых коллективов тот творческий дух, атмосферу подъема, уверенности, которые царили в этом зале.

Сердечно признателен представителям белорусской диаспоры из разных стран за участие в съезде, за неподдельный интерес к тому, как живет их историческая родина. Я, конечно же, в шутку сказал о том, что мы боремся за 20 миллионов человек на нашей земле. Я жду 3 миллиона человек, а может, и больше, которые, живут па-за межамi нашай дзяржавы. Я понимаю, что они если и захотят вернуться, то не все сразу и не так быстро. Но, тем не менее, я хочу сказать вам, белорусам, которые волею судеб оказались за пределами Беларуси: вы помните, вам за нас стыдно не будет. I калi вы хочаце, каб мы размаўлялi на беларускай мове больш, мы абавязкова гэта зробiм. Можа, заўтра, можа, сёння, як вам будзе лепш.

Дорогие друзья! Четвертое Всебелорусское народное собрание объявляю закрытым.