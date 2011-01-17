А. Лукашенко выразил сомнение в необходимости новой программы «Молодежь Беларуси»

Президент Александр Лукашенко выразил сомнение в необходимости разработки и принятия некоторых программ и концепций, в том числе программы «Молодежь Беларуси» на ближайшие пять лет. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании.

Касаясь вопросов развития государственной молодежной политики, Президент отметил, что все уже определено и надо переходить к конкретной работе с молодежью, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Это касается вообще деятельности органов власти на будущее. Никаких программ и никаких концепций. Программы и концепции нужны только тогда и там, где мы начинаем что-то новое, где надо четко концептуально определиться, где надо потом сконцентрировать средства, что мы можем прописать в развитии концепции. И на этом точка. Ибо мы захламляем работу сами себе, либо делаем вид, что хорошо работаем, порождая программы. Вот моя принципиальная позиция.

И несколько так называемых программ, разработанных некими творческими группами, которые получили за эту работу миллионы рублей, я уже отклонил. Не надо творческих групп для того, чтобы написать очевидное и не надо на это тратить деньги. Лучше их потратить на молодежь, на ветеранов, на инвалидов, на других людей с ограниченными возможностями, на семью, на детей. Я перечисляю эти направления потому, что можно было бы и под них какие-то концепции, программы подвести. Никакого формализма, начиная с января этого года и впредь, быть не должно.