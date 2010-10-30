А. Лукашенко: Всё, чем занимается оппозиция, — комментирует мои действия

Сегодня второй день рабочей поездки Главы государства Александра Лукашенко в Брестскую область. Президент ответил на вопросы журналистов. Затронуты темы как внутренней, так и внешней политики. Один из вопросов касался четвертого Всебелорусского народного собрания, которое пройдет в начале декабря.

В начале декабря пройдет четвертое Всебелорусское народное собрание. В оппозиционных СМИ его уже назвали «политической декорацией». Почему такое проявление, когда каждый может участвовать в жизни Беларуси, принимается в штыки?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Риторически хочу спросить у вас: а что наша так называемая оппозиция не приняла в штыки? Мне иногда их жаль. Вот вы внимательно, за ними, наверное, наблюдаете. Основной даже не лейтмотив, а всё, чем они занимаются: они комментируют мои действия. У нас журналисты, комментаторы есть — они всё откомментируют и прокомментируют. Пора бы уже заявить о том, что вы сделали. Прежде надо сказать, что вы сделали за это время. «Письменники», «не письменники», поэты, не поэты, скажите, что вы сделали за тот промежуток времени, что вы прожили. И потом скажите, что вы будете делать.

Точно так и по Всебелорусскому народному собранию. Оно же у нас не первое — четвертое! Мы утверждаем перспективу. И это план действий нынешней власти, нынешнего президента. И не только я, но и все, кто там будут, примут это программу. И я, как президент, представитель всего народа, обязан выполнить эту программу. Если кому-то хочется, чтобы это были какие-то декорации или еще что-то в виде съезда — ради Бога, пусть так считают. Я опять же хочу сказать: меня это тоже не очень напрягает.

Мы идем своим путем. Некоторые хотят на съезд попасть. Изберут их или не изберут — хотя вряд ли. Но если это декорации, чего туда идти — как к декораторам или вместо декораций? Не всегда последовательны наши так называемые оппозиционеры.

О ходе и результатах рабочей поездки Александра Лукашенко по Брестской области сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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