А. Лукашенко: Все условия МВФ разумные

Такое мнение глава государства высказал в интервью австрийской газете «Die Presse».

В числе условий МВФ издание упомянуло ослабление давления на бизнес, необходимость создать Агентство по приватизации, движение в сторону открытия экономики или либерализации экономики.

По словам Александра Лукашенко, он нормально относится к этим предложениям.

– Все условия разумные. И почему мы быстро договорились? Потому что у нас этот процесс уже идет. И если МВФ хотел бы, чтобы мы органы, которые занимаются приватизацией (а такие же есть, может, они несколько разрознены были) объединили в агентство – никаких проблем. Может, это даже и лучше, что будет определенный центр, куда будет стекаться вся информация. И этот центр будет вам подсказывать: какие предприятия к приватизации, их цена, какие переговоры, какие условия приватизации. Что тут плохого? Мы соберем это в единый центр. Ну что тут такого особенного от нас потребовал МВФ? – подчеркнул Александр Лукашенко.

– В любой стране есть определенные требования к бизнесу, но у нас они не чрезмерны и не больше, чем в Австрии или в Германии. Абсолютно не больше. Это неверно подавалось в средствах массовой информации. Поэтому, если нам говорят, что надо ослабить давление на бизнес, я отвечу: «Да Господь с вами, куда больше?» Сейчас кризис такой, что вовсе не до давления. Лишь бы работали хоть как-то и реализовали свою продукцию, – сказал Президент Беларуси.

Полностью интервью Александра Лукашенко австрийской газете «Die Presse» читайте на сайте Президента Республики Беларусь