А. Лукашенко: "В Таможенном союзе для всех субъектов хозяйствования должны быть равные условия"

По итогам переговоров в Сочи главы государств ЕврАзЭС приняли решение о создании на первоначальном этапе Таможенного союза в рамках трех стран - Беларуси, Казахстана и России.

Об этом стало известно после завершения переговоров, которые проходили в санатории "Русь". Реальное формирование Таможенного союза за полтора года станет большим прорывом в будущее, сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Белорусский лидер также сообщил, что Беларусь ни в коем случае не будет тормозом интеграционных процессов. Наша республика станет активно работать над формированием реального Таможенного союза ЕврАзЭС.

По словам президента России Владимира Путина, лидеры стран ЕврАзЭС "согласовали и подписали соответствующие документы, поручающие Секретариату Сообщества и трем странам, - Беларуси, России и Казахстану, - предпринять необходимые усилия для создания правовой базы по формированию Таможенного союза". "Конечной целью является присоединение к Таможенному союзу всех участников ЕврАзЭС", - добавил российский лидер.