А. Лукашенко: В образовании мы прекращаем всякие реформы

Александр Лукашенко встретился со студентами и преподавателями Академии управления при Президенте. Касаясь темы образования, Президент заметил, что всякие реформы в этой сфере уже закончились.

Александр Лукашенко:

Мы уже с министром договорились — всё отреформировали, даже вернулись по каким-то позициям назад, определили направление действий. И нам надо пятилетку в этой системе поработать. Нельзя же непрерывно всё ломать под видом реформ. Поэтому в образовании мы прекращаем всякие реформы, будем создавать базу, будем учить людей, будем готовить преподавателей. Материальной заинтересованностью будем стимулировать, так же как и в здравоохранении и по другим направлениям.

Наталья Бреуc, Алексей Адашкин, Игорь Пучков, Николай Сенчило. Телекомпания СТВ.