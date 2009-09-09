А. Лукашенко: В этом году обязательно съезжу в Венесуэлу

Об этом сегодня глава государства заявил на встрече с президентом Венесуэлы Уго Чавесом.

Главы двух стран считают возможным уже в ближайшей перспективе значительно расширить торгово-экономическое взаимодействие. Беларусь и Венесуэла за последние годы значительно нарастили объем торговли и намерены его увеличить. Более подробно эти стратегические вопросы планируется обсудить в ближайшее время в Каракасе. Уго Чавес предложил также Александру Лукашенко объединиться в новый мировой альянс - своеобразный союз свободных республик со своими собственными системами. Это особенно актуально на фоне мирового финансово-экономического кризиса – подчеркнул венесуэльский президент.

«Мы проедем через всю Венесуэлу, начиная от моря и до гор, посмотрим шахты по добыче нефти и золота, газовые разработки, фосфаты, возможно, придумаем что-нибудь новое в наших отношениях... Мы уже немало сделали, и сделали на практике. Ведь еще несколько лет назад ничего не знали друг о друге, а сегодня у нас сотни миллионов долларов в торговле. Если мы реализуем то, что наметили, то это будут миллиарды долларов», - заявил Александр Лукашенко.

Подумаем и будем развиваться дальше, - экономическая часть взаимоотношений очень важна. Поэтому начиная с сегодняшнего дня займемся визитом Лукашенко. У нас есть сталь, алюминий - МАЗ их потребляет. А мы производим металл, который мы могли бы привозить сюда. Сейчас в Беларуси благоприятные условия», - рассказал Уго Чавес.