А. Лукашенко: В Беларуси невозможно существование диктатуры

Такое мнение глава государства Александр Лукашенко высказал в интервью австрийской газете «Die Presse».

По словам белорусского лидера, «если бы у нас была диктатура, нас давно бы раздавили».

– У нас нет ядерного оружия, энергоносителей и так далее. Мы же зависимы от мира по всем статьям. Мы не можем здесь проводить ту политику, которая сегодня мировым сообществом не воспринимается, в том числе и Австрией. Диктаторы себя так, как я, не ведут. Но надо было бирку на Президента Беларуси повесить, потому что Лукашенко не американский, не проамериканский, – сказал глава государства.

При этом он добавил: – Так что никакой диктатуры здесь нет. То, что у Президента сосредоточена определенная власть, и немалая, – это правда. У нас диктатуры быть не может, потому что нас немедленно задавят, немедленно!

– Но возьмите более серьезные вещи. Взяли и разбомбили Ирак. Под каким предлогом? Что там диктатор, который создает ядерное оружие. Диктатора нет. А ядерное оружие где? Тоже нет. Странно как-то получается… Бирку вешают и начинают под это трепать человека, страну, – добавил Александр Лукашенко.

Отвечая на вопрос о негативных высказываниях гражданина США Эммануила Зельцера, который был помилован Президентом Беларуси и освобожден из исправительной колонии, глава государства заметил: – А почему вы слушаете то, что сказал Зельцер? Почему вы в это верите?.. Нарушил он наш закон? Нарушил. Он признал это. Он получил определенный срок по определенной статье. Он сравнивает КГБ с гестапо? Из гестапо никто не выходил. А он вышел здоровым. Мы любого западного дипломата, особенно американцев, беспрепятственно к нему допускали. Беспрепятственно! Не было никаких вопросов. У него здесь были иные цели, его сюда никто не звал. Поэтому все его слова – сплошное вранье. Он сразу всё рассказал: чего приехал и что он хотел. Пошел в суд, получил срок и все время просил, чтобы его освободили.

Полностью интервью Александра Лукашенко австрийской газете «Die Presse» читайте на сайте Президента Республики Беларусь