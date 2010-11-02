А. Лукашенко: У нас есть, что предложить Европе и, в частности, Германии и Польше

Беларусь и ЕС имеют огромный потенциал нереализованных возможностей — констатировал Президент Александр Лукашенко на встрече с министрами иностранных дел Германии и Польши. Сегодня экспорт отечественных товаров в Европу примерно в полтора раза выше, чем в Россию.

Заинтересована наша страна и в развитии инициативы «Восточное партнерство», которое как раз и создавалось для более активного вовлечения восточных соседей ЕС в общеевропейские процессы экономического и политического характера. Однако, по мнению Александра Лукашенко, серьезного прогресса в этом направлении пока нет. В то же время, Беларусь открыта для широкого сотрудничества во всем направлениям и готова выстраивать с Германией, Польшей и Евросоюзом диалог на перспективу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Потенциал нашего сотрудничества огромен. Нереализованных возможностей, по-моему, у нас значительно больше, чем реализованных. Характерно и то, что есть такие характеристики, «как топтание на месте» в наших отношениях. Допустим «Восточное партнерство». Очень много все об этом говорили. Мы были заинтересованы в развитии партнерства и особенно тех проектов, которые планировалось осуществить в этом процессе. Но пока у нас больше надежд, чем реалий.

Я хочу, чтобы вы знали нашу позицию: у нас есть, что предложить Европе и, в частности, Германии и Польше, поскольку это два государства, с которыми мы очень активно сотрудничаем. У нас нет никаких предубеждений ни к Германии, ни к Польше. Я очень надеюсь, что сегодняшняя встреча активизирует наш диалог и материализует наши отношения.

Во время переговоров стороны затронули тему предстоящих в Беларуси президентских выборов и обсудили три блока вопросов: сотрудничество с Польшей, Германией и Евросоюзом. По словам, главы Министерства иностранных дел Польши, его страна поддерживает экономическую интеграцию Беларуси и ЕС, а также упрощение визового режима.

Гидо Вестервелле, вице-канцлер Федеративной Республики Германия – федеральный министр иностранных дел:

Господин Президент, я хочу подчеркнуть, что мы здесь оба находимся, так как хотим вас рассматривать не просто как соседа, а как партнера.

Радослав Сикорский, министр иностранных дел Республики Польша:

Польша поддерживает цели и задачи Восточного партнерства, а именно экономическое сотрудничество, упрощение визового режима — то сотрудничество, которое поможет сблизить партнеров. Молдова, страна меньшая, чем Беларусь, начнет получать в ближайшее время помощь в размере около 2 млрд. евро. Я полагаю, что будут созданы политические возможности для того, чтобы Беларусь также могла воспользоваться этим сотрудничеством.

Сегодня же состоялась встреча Радослава Сикорского с Главой Администрации Президента Владимиром Макеем. Обсуждали конкретные направления углубления двустороннего сотрудничества в политике, экономике и других сферах, а также перспективы снятия барьеров, которые сегодня мешают нормальному диалогу между двумя странами.

О возможности получения Беларусью дополнительных 3 миллиардов евро от Евросоюза было заявлено позже, на брифинге в МИДе. Кроме того, уже сегодня был снят первый барьер, закрывающий перед Беларусью возможность трансграничной торговли с Евросоюзом, Это позволит нашей стране открыть новые рынки и увеличить доходы от транзита и логистики на сотни миллионов евро.

Радослав Сикорский, министр иностранных дел Республики Польша:

Сегодня я принял политическое решение, но решение, которое будет иметь и финансовые последствия. Я отозвал свое вето на возможность участия Беларуси в проекте «Северное измерение».

По итогам визита министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что считает Восточное партнерство способным позитивно влиять на благосостояние каждой страны-участницы. В свою очередь глава МИД Германии Гидо Вестервелле отметил, что его страна заинтересована в развитии отношений между Беларусью и Германией, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Гидо Вестервелле, вице-канцлер Федеративной Республики Германия – федеральный министр иностранных дел:

Мы заинтересованы в развитии отношений между нашими странами и в том, чтобы Беларусь была европейским государством. И мы здесь для того, чтобы показать солидарность с белорусским народом.

Гидо Вестервелле – Александру Лукашенко: Мы хотим рассматривать Беларусь не просто как соседа, а как партнера