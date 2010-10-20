А. Лукашенко: Та стена, которая выстраивалась когда-то между Евросоюзом и Беларусью, сегодня успешно разрушается

Президент Литвы рано утром пересекла границу на автомобиле, ведь две столицы разделяет всего-то 180 километров.

Говорили главы государств о многом: президентских выборах в Беларуси, отношениях с Евросоюзом, венесуэльской нефти, а еще о том, что уже в следующем году во взаимной торговле страны могут взять миллиардную планку.

Девять утра. Белорусско-литовская граница. Вдалеке виден флаг Евросоюза. В работе пограничников, вроде бы, ничего не обычного. Но от журналистского глаза не ускользают их белые воротнички и особая выправка. Как-никак, ожидали не просто государственного лидера, а президента-женщину. Которая в таком качестве эту границу пересекает, к тому же, впервые.

От Вильнюса до Минска всего каких-то 180 километров. И то, что нет разницы не только в часовых поясах, но и в принципиальных политических взглядах, Александр Лукашенко и Даля Грибаускайте подтвердили в сентябре 2009 года.

Чуть более года назад Беларусь и Литва не просто возобновили отношения, но и поставили во главу угла реальную экономику. Тогда многие европейские издания написали: итоги визита белорусского Президента в Вильнюс смягчили взгляды на Беларусь и крупных политиков, и бизнесменов. Многие акценты тех переговоров стали почвой для нынешней встречи. Даля Грибаускайте в Минске — по приглашению Лукашенко.

Встреча такая же теплая, как и год назад. Та же «непротокольная» улыбка литовского лидера и свойственная белорусскому президенту галантность и обходительность. Зонт над гостей он держал лично. Дождь не стал помехой церемониалу. Были и красная дорожка, и рота почётного караула.

Уже по пути в зал переговоров — обмен впечатлениями о годе активного партнёрства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы с Вами обсудим весь спектр наших отношений. Прежде всего, торгово-экономические. Что касается политики, то я хотел бы затронуть вопрос сотрудничества в Восточном партнерстве, выслушать Ваше мнение. В каком направлении оно будет развиваться или не будет, будет ли находиться в таком же замороженном состоянии. Вы член Евросоюза, это накладывает особый отпечаток на сегодняшнюю встречу. Я думаю, вы нам порекомендуете, какие-то направления действия в этой ситуации.

Я думаю, что у нас хорошая база для переговоров. По сравнению с прошлым годом, уровень товарооборота растет. Я думаю, в следующем году будем реально выходить на товарооборот в миллиард долларов. Это очень хорошая база и хорошие перспективы для сотрудничества.

Даля Грибаускайте, Президент Литовской Республики:

Литва заинтересована в улучшении и интенсификации отношений с Беларусью. Мы соседи, но не только. Литва является членом ЕС и в следующем году будет председательствовать в ОБСЕ. Мы хотим помочь Беларуси быть более открытой и признанной в Европе. Это многосторонние элементы и они тоже будут присутствовать в наших разговорах.

Ещё в Вильнюсе литовская сторона дала понять: прагматизм в отношениях с Беларусью, заинтересованность в развитии регионального бизнеса — позиция, уже согласованная с ЕС. Пообщавшись с глазу на глаз, президенты присоединились к делегациям. И первое заявление: государства намерены тесно сотрудничать в торговле, энергетике, развивать транзитно-транспортный потенциал двух стран, укреплять инвестиционное партнёрство.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Думаю, у наших литовских партнеров не возникает сомнений в необходимости серьезной работы по созданию условий для успешной реализации всего спектра возможного взаимодействия. Правительства, а также бизнес Беларуси и Литвы уже заложили прочный фундамент для успешной реализации общих задач. Я убедился в этом во время недавних встреч с ведущими литовскими бизнесменами и вашим премьер-министром.

Даля Грибаускайте, Президент Литовской Республики:

Для Литвы очень важны не только многосторонние отношения на европейской арене, но и двусторонние, трех-, четырехсторонние отношения в нашем регионе. Конечно, это и весь балтийский регион, где мы можем быть нужны вам в выходе к морю и снабжению. И Беларусь, и Литва заинтересованы в энергетической независимости или, по крайней мере, в возможности выбора обеспечения энергетическими ресурсами.

Энергетика — особая тема переговоров. И Беларусь, и Литва — страны зависимые от поставок того же углеводородного сырья. Александр Лукашенко предложил сегодня проблему решать сообща. Перспективы есть. Наша страна заинтересована в строительстве терминала для сжиженного газа. Готова также транспортировать через Клайпедский порт ежегодно до 2,5 миллионов тонн венесуэльской нефти. Это выгодно экономикам обеих стран.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

В Скандинавии есть много грузов, которые готовы пойти на юг. С другой стороны, на юге Турция говорит, что есть много грузов, которые они готовы отправить оттуда. Есть встречные потоки. Для нас это очень важно, это наш заработок.

Беларусь готова обеспечить транзит электроэнергии из Украины и Литву. И совместных проектов может быть много. Александр Лукашенко не исключает, что таким может стать и строительство атомной электростанции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если мы ее построим одни, то неизбежно, что вы будете покупать электроэнергию с нашей станции. Если мы построим ее вместе, то вы будете со своей станции покупать электроэнергию. Давайте определим цену этой электростанции и давайте ее вместе строить, если на то будет воля литовского государства и руководства.

Разумеется, на переговорах была затронута и тема президентских выборов. Главная политическая кампания Беларуси всегда вызывает большой интерес и со стороны Евросоюза и наблюдателей от ОБСЕ.

Даля Грибаускайте, Президент Литовской Республики:

Я очень рада тому, что услышала от президента о его позитивном отношении к выборам, к тому, чтобы все кандидаты, которые могут быть зарегистрированы, были зарегистрированы, чтобы люди могли выбирать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас этой остроты никогда не было и нет. Но, если у Вас есть какие-то предложение по нашим кандидатам — мы готовы их принять. Я буду стараться, как действующий президент, чтобы их обязательно зарегистрировали. Для всех, кто хочет вступить в политическую борьбу — самая широкая улица.

Даля Грибаускайте, Президент Литовской Республики:

Литва не будет по пальцам показывать, и своих кандидатов мы не будем выставлять (смеется – прим. ctv.by). Но мы рады слышать, что вы открыты для дискуссий, для борьбы, и это очень хороший сигнал.

Вообще Президенты сегодня много шутили и обменивались улыбками, говоря даже на самые важные темы. К примеру, отвечая на вопрос журналистов о том, какую помощь от Евросоюза ожидает Беларусь и как в этом может поучаствовать Литва.

Даля Грибаускайте, Президент Литовской Республики:

И политический, и экономический диалог нужен всем. То, что я здесь – это значит, что Литва начала углублять политический диалог. Литва, как один из членов Европейского Союза, также имеет голос и, по возможности, может защищать интересы Беларуси. Мы готовы помочь и быть проводником настолько, насколько сама Беларусь будет этого хотеть.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если Президент Литвы даже насильно мне что-то предложит в отношении Евросоюза, я ей откажу (Даля Грибаускайте: — Это шутка, — прим. ctv.by). Я абсолютно доверяю этому человеку, я знаю, что она никогда во вред нашему государству ничего не сделает. К тому, что Президент сейчас сказала, сложно что-то добавить. Это и политика, и дипломатия, и экономика, и финансовая поддержка. И я очень рад, что Президент Литвы очень классный специалист в этом отношении, она как раз занималась этими вопросами в Европейском союзе, и она многому может даже и меня научить и проконсультировать в этом плане. Поэтому мы любую помощь готовы принять от литовского государства, от Президента Литвы в части поддержки Европейским союзом — естественно, с учётом наших интересов.

Что касается взаимной торговли, здесь уже есть успехи. По сравнению с прошлым годом товарооборот вырос на четверть. За полгода это почти 420 миллионов долларов. На треть увеличился экспорт. Хорошо проявил себя крупный литовский бизнес. Инвестиции в нашу экономику – это более 150 миллионов долларов и только в последние полгода — почти 15. Литовцы инвестируют в гостиничный бизнес, строительство, логистику.

Импульс развитию бизнеса даст и подписанное сегодня соглашение. Оно позволит и белорусам, и литовцам беспрепятственно работать по любым бизнес-проектам в пределах 50 километров по обе стороны от границы.

Даля Грибаускайте, Президент Литовской Республики:

Это также позволит людям попасть и в страны Европейского союза. Долгосрочная виза будет стоить 20 евро — в три раза дешевле, чем было до сих пор.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Литовцы спокойно могут пересекать белорусскую границу, рассчитывая, что ко всем будут относиться одинаково, как к белорусам. Президент права: стена никому добра не приносят. Та стена, которая выстраивалась когда-то между Евросоюзом и Беларусью, сегодня, я думаю, успешно разрушается. Это должно было когда-нибудь произойти.

После переговоров Президенты отправились в Национальную библиотеку. День продолжила традиционная экскурсия по белорусскому «алмазу знаний».

Литовская гостья побывала в одном из читальных залов. Удивилась возможностям электронной связи библиотеки с коллегами по всему миру. За долю секунды её соединили с базой вильнюсской библиотеки.

Оценив экспозицию библиотечного музея и коллекцию печатных фолиантов, Грибаускайте сделала запись в книге почётных гостей. И подарила Национальной библиотеке несколько печатных сувениров.

Официальная часть визита завершилась рабочим обедом от имени белорусского Президента.

Алеся Высоцкая, Наталья Бреус и Алексей Адашкин. Телекомпания СТВ.