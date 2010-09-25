А. Лукашенко: Самый заинтересованный человек, чтобы эти выборы прошли открыто и честно — это я

По традиции глава государства ответил на вопросы журналистов. Нынешняя президентская гонка любопытна еще и тем, что многие кандидаты, которых мы привыкли называть западниками, усиленно разыгрывают российскую карту. Ездят в Москву на смотрины, выступают в российских СМИ.

И, похоже, действительно, уверены в том, что ключи от белорусских выборов находятся в Москве. Вопрос: как Александр Лукашенко оценивает такую предвыборную стратегию.

Александр Лукашенко:

Ключи от выборов в Беларуси находятся в кармане белорусского народа. Даже не у меня — они у вас. Мое дело, как Президента, несмотря на то, что я участвую в этих выборах, обеспечить абсолютную прозрачность и честность на выборах. Вы понимаете, почему я больше всего в этом заинтересован. И дело не в том, признают — не признают, легитимен — нелегитимен. Ведь мне надо, чтобы вы истинно, реально поддерживали президента, а не с точки зрения фальсификации. Ну и зачем, чтобы пять лет потом упрекали, что мы фальсифицировали эти выборы. Самый заинтересованный человек, чтобы эти выборы прошли открыто и честно — это я. Вы это должны знать.

Ключи сегодня не в Кремле, а в Минске, Гродно, Лиде, маленьких деревушках, селах, у наших ветеранов, пенсионеров, студентов, молодежи, военных людей. Вот там эти ключи. Никакого влияния Кремль на эти выборы не окажет. Но, если и окажет, как было до сих пор, то только в плане положительного, с точки зрения нынешней власти. Вы знаете, что эта вся грязь сыграла на руку не им, а нам. Дай Бог, чтобы они, безмозглые, дальше вели эту кампанию.

Действующие лица одни и те же. Вчера они играли на западной скрипке, сегодня играют на балалайке в Москве. И этим они себя полностью уничтожили. Ну, неужели вы не понимаете, что это люди, которые вообще не имеют не то что стержня, они мозгов не имеют. У меня складывается впечатление: они вообще-то хотели прийти к власти в Беларуси? Наверное, нет. Это их бизнес. Я же вам говорил: платили на Западе, брали деньги там, они едут не только на «смотрины» туда, они едут туда для того, чтобы получить хорошие деньги. Есть люди, которые им эти деньги платят. Мы знаем, кто платит эти деньги. На здоровье. Это тоже инвестиции в наше общество. Выборы закончатся, деньги у них останутся, может кто-то что-то купит на нашем рынке, заплатит деньги.

Нам надо успокоиться и меньше смотреть по сторонам. Еще раз говорю, никому мы ключи от выборов не отдадим. Они будут у белорусского народа.