А. Лукашенко: Россия должна помогать Беларуси в обеспечении безопасности Союзного государства

Об этом Президент Беларуси заявил, принимая доклад по Плану применения региональной группировки войск Беларуси и России. Глава государства напомнил, что еще 10 лет назад на Высшем Госсовете Союзного государства было принято решение о создании совместной группировки войск, зона ответственности которой в Союзном государстве и ОДКБ — обеспечение безопасности на западном направлении.

Президент подтвердил готовность страны обеспечивать безопасность Союзного государства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». . Александр Лукашенко заметил, что Россия заинтересована в том, чтобы белорусская армия была в порядке.

Александр Лукашенко:

Мы, конечно, будем свято выполнять свои функции по защите, я считал, и до сих пор считаю, нашего общего Отечества. Нет чужой для нас Беларуси — это наша страна, где мы живем, где будут жить наши дети, и нет чужой России. С Россией мы всегда были и будем вместе, какие бы катаклизмы ни происходили.

Мы, конечно, будем исполнять свои функции, но мы их можем исполнять только при поддержке России, ну хотя бы вооружением. Тот вклад, который мы вносим, обеспечивая безопасность не только Беларуси, но и братской нам России, да и не только России, — это огромный вклад в дело мира и безопасности. И это для нас вопрос выгодный, если хотите, имиджевый. И еще поэтому мы ничего прятать не собираемся. А так нас считают все время нахлебниками. Общество должно знать, что мы не нахлебники, а выполняем наиважнейшую функцию по защите здесь, в том числе, и российского государства. Вот в чем правда.