А. Лукашенко: Россия была и остается нашим главным стратегическим партнером и союзником

Беларусь и Россия должны как можно быстрее преодолеть проблемные вопросы. Это в общих интересах. Такое заявление сегодня сделал Александр Лукашенко, встречаясь с губернатором Курганской области Олегом Богомоловым.

В Минск прибыла делегация этого региона. По словам главы государства, региональное сотрудничество — шаг к укреплению белорусско-российских отношений. Беларусь может предложить агропромышленному комплексу региона сельхозмашины и другую технику.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Россия была и остается нашим главным стратегическим партнером и союзником. В отношениях не все гладко, порой мелочный прагматизм и сиюминутная выгода затмевают здравую логику и долгосрочные перспективы. Поэтому общих интересах – преодолеть разногласия, найти взаимовыгодные решения по всем вопросам. В текущем году в России наметилась стабилизация. Нас это обнадеживает, ведь у нас тесная промышленная кооперация, это подтолкнет нашу взаимную торговлю и позволит сохранить рабочие места.

Олег Богомолов, губернатор Курганской области Российской федерации:

У нас есть опыт кооперации, который должен способствовать укреплению торгово-экономических отношений. Мы развивались как единое пространство, единый рынок. Беларусь занимает 6 место по товарообороту среди партнеров нашей области.

Сегодня же на встрече с губернатором Олегом Богомоловым Александр Лукашенко также прокомментировал итоги неформального саммита ОДКБ в Москве.

Белорусская позиция по ситуации в Кыргызстане была полностью поддержана. Главы стран ОДКБ признали, что произошел неконституционный переворот и приняли совместное заявление.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это не только позиция Лукашенко. Все главы государств подписали документ, где заявили, что это был государственный переворот. Также записано и подписано, что это был неконституционный переворот. Что касается моей позиции, то все признали, что это был поступок со стороны белорусского Президента.