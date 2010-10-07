А. Лукашенко: Пусть люди поддержат сборщиков, а то они не могут собрать подписи

Избирательная кампания в Беларуси проходит согласно букве закона. Об этом Александру Лукашенко сообщил руководитель его инициативной группы Александр Радьков.

Белорусский лидер назвал недопустимым любое принуждение в ходе избирательной кампании. И подчеркнул — его настораживают сообщения некоторых интернет-СМИ о том, что сбор подписей проходит якобы с нарушениями. Пишут, что собирать автографы избирателей люди идут под давлением. Это, по мнению Президента Лукашенко, абсолютно бессмысленно и пользы не принесет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам надо обратиться к людям: пусть они отдадут подписи и за альтернативных кандидатов. Они хотят идти на выборы — ну пусть идут. Я же понимаю, что они не соберут эти подписи. Фактически никто не соберет. Надо людям разъяснить, чтобы они поддержали и тех. Это же не голосование за президента. Это выдача билета, чтобы ты дальше принял участие в президентских выборах. Потому что если ты не соберешь подписи, тебя никто не зарегистрирует. Поэтому пусть уже люди поддержат и их. А уже в день голосования они определятся, за кого голосовать — за Лукашенко или оппозицию. Поэтому я просто просил бы, чтобы люди поддержали этих сборщиков. Потому что я знаю, что реальная ситуация у них очень сложная — они не могут собрать подписи. Пускай бы люди их поддержали.

Руководитель инициативной группы действующего Президента заметил, что процесс сбора подписей идет строго по закону: в разрешенных местах и в нерабочее время. Параллельно ведется и мониторинг общественного мнения. Члены инициативной группы, общаясь с избирателями, выясняют их проблемы и пожелания.

Александр Радьков, руководитель инициативной группы по выдвижению Александра Лукашенко кандидатом в президенты Республики Беларусь:

На пунктах многие подходят и хотят подписать, но кто-то там паспорт забыл… Но это возможность общения, передать свои пожелания, свою поддержку вам. Кстати, с конкурентами мы стоим в одну линейку. Со стороны конкурентов — корректное отношение — нет напряжения, каких-то конфликтов. Даже проводятся иногда консультации, чтобы не ошибиться. Вот такая демократическая обстановка.