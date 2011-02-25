А. Лукашенко провел совещание с новым составом Правительства и вновь назначенными должностными лицами

Глава государства лично обратился к каждому из министров и поставил конкретные задачи во всех сферах. Эту встречу между собой журналисты называли «большое совещание по экономике». Но только экономикой разговор не ограничился.

Президент прошелся по всем направления работы обновленного Совета Министров. Он озвучил и глобальную стратегию развития, и конкретный «месседж» для каждого чиновника.

Почти 100 человек в зале «Республика». Это высшие должностные лица, вице-премьеры, министры, губернаторы, руководители концернов, крупнейших СМИ и банков.

За последних два месяца окончательно прояснилось кто будет работать в команде Правительства. Совмин сформирован. Он обновлен более чем наполовину. Во главе – Михаил Мясникович. Кстати, два дня назад программу действий правительства одобрил парламент, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Новые вице-премьеры, перед которыми поставлены принципиальные задачи, смогли осмотреться, изучить работу подведомственных Министерств, наладить контакт с губернаторами и определиться.

Мне кажется, что настал тот момент, который характеризуется еще и тем, что мы имеем некоторые предварительные показатели первого месяца новой пятилетки, да и второй месяц уже заканчивается. Мы уже можем о чем-то рассуждать с точки зрения выполненных-невыполненных, реализованных-нереализованных задач.

Здесь нет никакой спонтанности. Совещание будет, я думаю, довольно коротким, в том плане, что я хотел бы высказать свои пожелания, как Президент. Имею в виду, что я не собираюсь, как это было раньше, в прошлой пятилетке, чрезмерно опекать правительство, его экономический блок, да и силовой блок. Все знают задачи, которые стоят. Надо вам моя помощь - пожалуйста, обращайтесь. Не надо – действуйте.

Это совещание было как никогда конкретным. Президент напрямую пояснил, каких результатов ждет от каждого чиновника.

Экономические результаты в начале года неплохие, но работа предстоит тяжелая. Экзамен для Правительства – вопрос иностранных инвестиций. Все условия созданы: Декреты Президента, специальное агентство. Поэтому отсутствие капиталовложений будет вопринято как сигнал о профнепригодности.

Александр Лукашенко:

Не зацикливайтесь на приватизации и не понимайте прямые иностранные инвестиции исключительно как продажу государственной собственности.

Недавно один из российских бизнесменов мне рассказал удивительную вещь: оказывается, в одном из городов Брестской области они создали чуть ли не 500 рабочих мест полтора или два года тому назад, оснастили швейными машинками и прочее, на две сотни тысяч долларов закупили материал. Привезли, обеспечили людей работой. Но потом кому-это это не понравилось – отобрали машинки, за бесценок их продали или продают. Я попрошу разобраться, где это было и почему так случилось. Это образец того, как не должно быть.

Не случайно, вчерашний главный ученый сегодня – премьер-министр. Без науки сейчас и ни туда, и ни сюда. Президент считает, что НАН должна стать мощным научно-производственным комплексом.

Александр Лукашенко:

Да, сложно найти новые сферы деятельности. Гораздо проще модернизировать имеющиеся, но создавать новое, востребованное жизнью, – это то, чему предстоит научиться и что необходимо реально делать. Здесь цена ошибки может измеряться не только миллиардами рублей и долларов, но и просчетами в развитии, которые в итоге грозят обернуться неконкурентноспособностью страны.

В прошлом пятилетии мы договорились, что мы должны развивать то, под что у нас есть сырье и ресурсы. А тут конь не валялся. И лесные ресурсы, и водные, и питьевая вода, и так далее. Вкладывайтесь с учетом транзитности Беларуси.

Главе Минфина Андрею Харковцу Президент предложил превратится в «господина нет», когда речь идет об увеличении расходов бюджета. Казна не должна прогибаться из-за пиковых нагрузок, а должна пополняться. Не за счет новых налогов, а за счет эффективной работы, в том числе, и новых хозяйственников.

Александр Лукашенко:

Мы недопустимо расхлябанно относимся к использованию валютной выручки. Сложилась ситуация, что несколько сотен или десятков, может быть, ключевых предприятий приносят валюту в страну, а премьер-министр и председатель правления Национального банка, основываясь на непонятных теориях свободного рынка, раздают кому попало эту валюту.

И хватит отбирать у руководителей предприятий и организаций валюту, которую они зарабатывают, и раздавать ее тем, кто ее в страну не приносит. Это принципиальный вопрос нашей экономики, и мы здесь должны подкорректировать нашу политику, а не основываться на какой-то голой рыночной теории.

Я не говорю, что всех нужно зажать. Население — это святое. И у нас население проблем с валютой не создает. Население купило несколько миллионов долларов и все равно разместило их в банках. А предприятия ведут себя расхлябанно. В том числе, и энергетический сектор, и прочие. Поэтому здесь должен быть наведен порядок.

За МИДом – присутствие на международной арене и поиск новых рынков. Дипломаты тоже должны работать на экономику. Такие партнеры как Венесуэла и Китай – хорошо. Но этого мало.

Александр Лукашенко:

Ваша задача, я имею в виду Министра, – постоянный поиск серьезных воротил бизнеса мирового уровня с широкими контактами и весом в правительственных кругах. Вы буквально за руку должны их вести сюда, ведь нам есть что им предложить.

Без модернизации и новых технологий далеко не уедет и отечественный промсектор. Да и без гибкости сейчас никуда. Президент не вел «огульный» разговор, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Что имеет в виду, объяснил на конкретном примере.

Александр Лукашенко:

Бардака предостаточно. Я премьер-министру недавно вынужден был сделать замечание по БелаЗУ. Мне абсолютно известно о той расхлябанности, которая сейчас существует на этом предприятии. Видите ли, нам довели показатели – мы будем выполнять.

Забросали Россию своими автомобилями, а запчасти поставлять не хотим. А это миллионы долларов. Сегодня не обязательно новую машину поставлять – не у всех много денег. Поставляйте запчасти. Я попрошу разобраться с этой ситуацией и внести мне конкретные предложения. Если этому человеку не хочется работать на предприятии, то пускай идет в другое место и работает.

И это касается не только БелаЗАа. Это я как пример говорю. Где можно, действительно, иметь хорошие деньги. А мы об инновациях говорим. Уже на меня выходят люди, которые покупали БелаЗЫ и просят разобраться, чтобы дали запчасти. 80% запчастей, как они меня проинформировали, получают к БелаЗУ из Китая. Китайцы освоили производство наших запчастей.

Александр Лукашенко не скрывает, что приветствует альтернативные мнения. Ведь Правительство – орган коллегиальный. От главы энергетического ведомства Александра Озерца Президент требует повысить эффективность и надежность энергосистем.

Александр Лукашенко:

Мы замахнулись на строительство таких тепловых станций, как в Пружанах. Но меня предупреждают, что у нас не так уже и много традиционных видов топлива, типа древесины. И если мы бездумно, как это планировалось, в каждом районном городе построим такую станцию, то у нас может не хватить для нее топлива. Может, так это или не так, но прошу это серьезно изучить.

Прежде, чем где-то строить, мы должны четко видеть зону, которую будет обеспечивать топливом эта электростанция.

Особо обращаю внимание министра энергетики и правительства в целом на то, что в текущем пятилетии необходимо в полном масштабе развернуть строительство белорусской АЭС. Вы затянули этот проект.

В конце концов, с кем вы будете строить - меня уже сегодня это мало интересует: китайцы, корейцы, французы, россияне. Но работу надо начинать.

Проблемный легпром – повод для четкой стратегии руководителя концерна Геннадия Вырко. Как поднимать эту сферу. Президент ориентирует на местное сырье: белорусские лен, кожу и волокна.

Александр Лукашенко:

Здесь четыре главные отрасли: текстильная, швейная, трикотажная, обувная. И каждой предстоит найти свое место на мировом рынке. Мы не можем конкурировать с дешевым китайским и турецким ширпотребом. Хотя, почему не можем? Почему не можем повторить то, что делают китайцы? Не далеко же ушли и по зарплатам. Можем запросто повторить. Может, не хочется кому-то, но придется. Не хотите китайским путем – идите любым.

В АПК остаются проблемы. Их решать назначенному вице-премьеру Иванову и новому старому главе Минсельхозпрода Михаилу Русому, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В планах – к 2015 заработать на экспорте продовольствия семь миллиардов долларов.

Александр Лукашенко:

Данному тандему по силам обеспечить достижения сельскохозяйственными и перерабатывающими организациями устойчивого финансового состояния за счет наращивания выручки к 2015 году более чем в два раза. Прибыль от реализации в девять раз и рентабельности продаж до уровня не менее 11%. Увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия до суммы более $7 млрд.

Если в зоне ответственности Михаила Амельяновича все вопросы основного национального достояния – лесных ресурсов, то за главой Минприроды – подготовка к освоению месторождения полезных ископаемых.

Навести элементарный порядок потребовал глава государства в строительстве и ЖКХ – самых «жалобных» сферах. Высказал свою позицию Президент по поводу возможной реформы Минжилкомхохза. Его предлагали сделать департаментом строительного ведомства.

Александр Лукашенко:

Я еще не готов жилищно-коммунальную систему передать в Министерство архитектуры и строительства. Где больше всего жалоб? В строительстве и коммунальном хозяйстве. Так что мы делаем? Мы хотим вообще все это уничтожить ради каких-то двух человек. Но потом мы же это ведомство переносим в Министерство строительства. Что это нам даст? Что меньше будет на одного Министра?

Давайте еще раз принципиально подумаем о том, что делать.

Центр тяжести работы в жилищно-коммунальном хозяйстве должен быть перенесен на губернаторов, председателей районных и городских исполнительных комитетов. Председатели рай-, горисполкомов от работы не переломились. Кроме Минска. Поэтому их надо загрузить.

Я не говорю, что губернатор и мэр Минска должны уйти от этой работы. Вся работа должна быть там. Деньги, ремонт. Мы договорились что будем ремонтировать. Надо привлекать к этому людей. Жилье приватизировано. Пусть смотрят за домами. То, что они не могут сделать: крышу, балконы и фасад покрасить, мы должны сделать. Все остальное должны делать люди. Это их квартиры. И я открытым текстом об этом говорю.

А вот политику, какую и как осуществлять в этом плане, пусть эти 30-40 в Министерстве человек осуществляют пока.

Как видится развитие той или иной отрасли Президент высказывал не только «новичкам» в Правительстве, но и опытным управленцам. Например, главе Минсвязи Николаю Пантелею.

Александр Лукашенко:

Потенциал отрасли полностью не реализован. Это касается качества, доступности, интернет-услуг, приема цифрового телевидения. У нас одни из самых высоких цен на постсоветском пространстве тарифов на услуги связи в роуминге. Вам предстоит обеспечить своевременное внедрение новых технологий в области передачи информации. Особенно с использованием беспроводного широкополосного доступа. И сформировать современную коммуникационную инфраструктуру.

Не в полную меру пока используется и транспортный потенциал Беларуси. Все-таки, транзитная страна.

Александр Лукашенко:

На воздушном транспорте первостепенная задача – неукоснительное обеспечение безопасности полетов. Также следует более активно работать над совершенствованием инфраструктуры аэропортов, увеличением их загрузки и привлечением сюда инвесторов, которые просятся.

В том числе, недавно мне доложили, Катар готов прийти в Брест. Так зовите его. Там деньги некуда девать. 300 тысяч население, сотни миллиардов дохода от нефти и газа.

За экономику в Правительстве теперь в ответе энергичный Сергей Румас. Он сменил на этом посту Андрея Кобякова. По мнению главы государства, Минэкономики должно стать генератором эффективных идей. Николай Снопков руководит им уже больше года,сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Кроме того, за Вами, Николай Геннадьевич, координация деятельности по привлечению инвестиций и организации деятельности работы с иностранными инвесторами. Для этого необходимо в кратчайший срок провести ревизию всех обращений частных инвесторов, создать базу данных, обеспечить сопровождение и консультации инвесторов по всему спектру вопросов: от создания до функционирования производства.

Времени на рассуждения не осталось.

Уже в текущем году в страну надо привлечь более 6 млрд долларов прямых иностранных инвестиций на чистой основе.

Задача на 2011 год – безусловное выполнение утвержденного параметра по сальдо внешней торговли товарами и услугами. Правительству необходимо обеспечить значительное превышение темпов роста экспорта над импортом. Эта задача может быть решена по средствам снижения импортоемкости ВВП и активного наращивания экспорта.

Один из последних, но от этого не менее важных, – социальный блок вопросов. За них отвечает бывший посол в Китае, а ныне вице-премьер Анатолий Тозик.

Александр Лукашенко:

Мы выполнили взятые на себя обязательства на III Всебелорусском народном собрании довести среднюю зарплату до 500 долларов. При этом не допущена значительная дифференциация доходов граждан. Вы это должны контролировать. Это святой показатель.

Теперь мы должны прямо и честно сказать людям, что дальнейший рост качества их жизни, их зарплата будет зависеть от личного труда и предприимчивости.

Задача Правительства – создать для всех желающих трудиться условия и возможности зарабатывать средства для обеспечения достойного уровня жизни для себя и своей семьи.

Бок о бок с вице-премьером работать и прежнему Министру труда Марианне Щеткиной. Касаясь этой сферы, Президент заметил, что наниматель вправе выбирать наиболее эффективную систему оплату для своих сотрудников.

Александр Лукашенко:

Наряду с вопросом мотивации труда особое внимание следует уделить экономической эффективности занятости людей. Не секрет, что для некоторых наших предприятий, прежде всего, промышленных флагманов, характерно наличие избыточной рабочей силы. В условиях модернизации производства эта проблема будет приобретать особую актуальность.

Требую от всех членов Правительства при реализации планов, технического перевооружения предприятий проводить социально ответственную модернизацию производства. Мы не должны разбрасываться рабочими кадрами. Это одно из наших главнейших богатств. Ни один работник в трудоспособном возрасте, подлежащий высвобождению, не должен оказаться на улице.

Решить проблемы белорусских поликлиник Президент потребовал от Министра здравоохранения Василия Жарко.

Для главы спортивного ведомства главный экзамен – результаты Олимпийских игр и развитие туризма.

В образовании же, подчеркнул Александр Лукашенко, прошло время перманентных реформ.

Это общение с правительством было как никогда персонифицировано, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Президент сделал акцент на самое главное. Задачи масштабные, но они не должны потонуть в ворохе бумаг.

Понятно, что задачи эти возникли не вчера. За какие-то вопросы в Правительстве уже взялись, что-то еще предстоит освоить.

Александр Лукашенко:

Начинайте шевелиться. Мы на пороге весны. Ситуация в мире очень тяжелая, но развивается таким образом, что наша страна будет востребована. Потому что у нас есть все для того, чтобы иметь продовольствие, для того, чтобы иметь мебель и прочее, без чего человек жить не может. У людей много денег нет.

Инфляция в мире колоссальная. Она будет еще выше, я уверен. И люди будут тратить деньги только на необходимое. А мы, то есть на ракеты и танки, вряд ли. Мы имеем все то, что можем предложить людям. За что люди готовы в мире платить последние деньги.

Поэтому давайте, начинайте работать. Надо вам что-то – согласовать и прочее – не пишите. Трубку сняли, согласовали, если нужно. И вперед.