А. Лукашенко: Происходящее вокруг Беларуси — затея кучки политиков, пусть даже высокопоставленных

Президент Александр Лукашенко считает тщетными попытки определенной группы российских политиков представить Беларусь нахлебницей.

Белорусский лидер, в частности, отметил на пресс-конференции региональным СМИ России, что если раньше российское информпространство было просто закрыто для белорусской тематики, то сейчас в него целенаправленно закачивается поток бессовестного вранья, дезинформации и откровенных нелепостей.

Александр Лукашенко:

Все это предназначается вам — россиянам. И цель инициаторов этой кампании ясна: убедить людей на пространстве от Калининграда до Владивостока в том, что белорусы — чуть ли не враги. А президент — вор, убийца, предатель, а сама Беларусь — вечная нахлебница России. Бред полный. Я уверен, что россияне — люди умные, они понимают, что происходит.

Восемь лет назад мы договорились о том, что журналисты — люди сведущие — приезжая к нам, будут говорить ту правду, которая есть в Беларуси, и доносить ее до россиян. Сегодня я могу сказать, что эта цель — это великое наше достояние.

Вы, россияне, должны быть абсолютно уверены в том, что Беларусь — это не только земля белорусская и для белорусов. Это и ваша земля, это ваша Беларусь. И мы от таких чувств и взаимоотношений никогда не отказывались и не откажемся, как бы сложно и трудно нам ни было бы.

Мы даже не обижены на россиян и российский народ, потому что мы знаем, что все то, что происходит сегодня вокруг Беларуси — это затея кучки политиков, пусть даже высокопоставленных.

Несмотря на все сложности, Александр Лукашенко считает перспективы отношений с Россией хорошими. И если посмотреть на историю вопроса, то катастрофой геополитического и даже морального масштаба для России может стать потеря именно белорусского государства.

Около 100 представителей СМИ из 60 регионов России уже несколько дней находятся в Беларуси. Это уже восьмой по счёту и самый большой десант российских журналистов, которые когда-либо участвовали в пресс-турах по нашей стране. Такие поездки позволяют хотя бы частично уменьшить дефицит честной и объективной информации о Беларуси, который имеется в российском медийном пространстве.

Пресс-конференцию Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко СМИ регионов России смотрите на всех национальных телеканалах 1 октября в 21.00.