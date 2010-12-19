А. Лукашенко: Представьте, если бы неделю вы не видели президента на телевидении. Что люди бы подумали?

Выборы в Беларуси проходят в соответствии с законодательством. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов на избирательном участке.

Александр Лукашенко:

Это отчет, это прозрачность действий. Представьте себе, если бы неделю вы не увидели президента на телевидении. Что люди бы подумали: где болтается, где шатается, почему не работает? Это же общепризнанная норма. Ну а что им говорить вообще? Вы же их показали. Они и сами сегодня говорят, что лучше бы не показывали. Они бы больше процентов набрали на выборах. А когда показываешь, тогда, как сказал один известный наш предшественник сказал: «Покажи человека — дурь его сразу видна». Поэтому я спокойно отношусь ко всякого рода заявлениям. Идет острая политическая борьба. Посмотрите, что они будут говорить завтра, послезавтра и так далее.

Президент Александр Лукашенко сегодня принял участие в голосовании. Глава государства посетил избирательный участок №1 Центрального района столицы, который расположен в Университете физкультуры. Это событие освещало более 100 представителей СМИ, большинство из которых – зарубежные. Несмотря на прибытие белорусского лидера, участок работал в нормальном режиме. Все граждане могли свободно проголосовать. Александр Лукашенко пришел на участок вместе с сыном Николаем, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».