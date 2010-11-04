А. Лукашенко – польским СМИ: Время упущенных возможностей мы прожили

Глава государства впервые в истории белорусско-польских отношений беседовал с представителями сразу четырех крупнейших СМИ соседней страны. Для разговора с Президентом в Минск приехали журналисты Польского телевидения, радио, агентства печати и газеты «Речь Посполита».

Так, телеканал «ТВП» является самой популярной в Польше телекомпанией. А средний тираж информационно-публицистической и экономическо-правовой газеты «Речь Посполита» превышает 170 тысяч экземпляров. Одной из основных тем интервью стали взаимоотношения Беларуси и Польши.

Александр Лукашенко:

Время упущенных возможностей мы прожили. Конечно, мы могли бы иметь более тесные отношения, не глядя на то, что вы находитесь в Европейском союзе и во многом ограничены какими-то вещами, нормативными актами ЕС. Я это понимаю. Тем не менее, у нас огромное поле деятельности.

Если собрать бизнесменов, которые с нами сотрудничают, и они расскажут, как мы идем им навстречу, вы бы сразу поменяли свою позицию в отношении Беларуси. Неважно, что у нас нет каких-то политических соглашений. Неважно, что у нас какие-то разногласия, недомолвки на уровне госслужащих. Граница между Польшей и Беларусью не является стеной. Мы очень активно сотрудничаем.

Интервью длилось более трех часов. Проходило оно в формате живой беседы. Журналисты не только задавали вопросы, но и делились с Александром Лукашенко своим мнением и впечатлениями. Спрашивали об экономической ситуации в республике, о предстоящих президентских выборах, об отношениях с Россией. Интересовались, как чувствуют себя этнические поляки в нашей стране, и может ли Беларусь вступить в Европейский союз.

Задавали и личные вопросы. Например, журналисты хотели знать, какие подарки на Новый год самые желанные для Александра Лукашенко. Также в ходе интервью репортеры высказали пожелание, чтобы визовый режим между странами упростился, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

У вас новый президент. Я очень большие надежды возлагаю на то, что это тот человек, который будет принципиально вести политику и открыто смотреть на все вещи. Хотелось бы, чтобы вы свою политику строили в отношении нас, не только получая информацию из так называемых оппозиционных структур и от оппозиционеров, а все-таки сами приезжали, изучали.