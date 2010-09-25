А. Лукашенко: Они полагают, что могут как-то меня наклонить и страну развалить

По традиции глава государства ответил на вопросы журналистов. Журналисты попросили Президента прокомментировать заявление некоторых так называемых экспертов от оппозиции, которые утверждают, что повышение зарплат, пенсий и стипендий в этом году связано с подготовкой власти к президентским выборам, а после завершения избирательной кампании ситуация якобы изменится в худшую сторону.

Александр Лукашенко:

То ли еще будет. До 19 декабря вам столько напишут и столько расскажут, что вы сами удивитесь. Журналисты — люди сведущие. Нас пугали уже много-много раз и девальвацией, и ростом цен, и обвалом, и уничтожением, и по-птичьи мы кукарекали и кричали, и по-свинячьи визжали — помните этот птичий и свиной грипп, и чего только нам не говорили. Я всегда вам честно и откровенно, вы меня не можете упрекнуть, есть, с чем сравнить, говорил: успокойтесь белорусы. Если завтра будет трудно, я сам вам об этом скажу, я в этом буду заинтересован, чтобы люди подготовились. Сегодня нет никакой критической ситуации.

Но нашим так называемым оппонентам — я их назвал врагами народа, они, правда, не очень согласны, но еще раз повторю — нашим врагам народа выгодно дестабилизировать обстановку, будь то на финансовом рынке, в сферах политики, экономики, ценообразования или безопасности. Для того чтобы даже не выиграть эти выборы, а показать, что вот Лукашенко не способен. Вы, белорусы, за него проголосуете, но все равно вы допустили ошибку и так далее. Все это политика. Пройдет Новый год, посмотрите — про это перестанут писать.

Но я хочу вас предупредить: времена у нас сложные, вы видите это жуткое давление, оказываемое со всех сторон. И они полагают, что могут как-то меня наклонить и страну развалить. Я в очередной раз говорю: я не наклоняемый, я умею слушать, делать выводы, учитывать чужое мнение, идти на компромиссы, но наклонять меня бесполезно. Потому что есть вы, есть Беларусь и вот эта красота, которую мы не можем никому отдать. И вообще, зачем? Если кто-то хочет, чтобы мы кому-то это сделали — пожалуйста, платите деньги, мы вам за три месяца сделаем. Но давить нас бесперспективно.

Поэтому пугать будут. Но нам надо успокоиться и заниматься своим делом. Еще на полях много картофеля, лен убрали — надо его переработать, чтобы была своя одежда, сегодня на полях хороший урожай овощей — его надо собрать и сохранить, для того, чтобы было, чем кормить детей и самим поесть. В общем, все у нас есть для того, чтобы обуться, одеться и поесть. Поэтому выживем, как бы нас тут ни пугали, как бы нам ни советовали МВФ, Россия, Европа. У нас есть свои мозги, мы будем исходить из того, что есть.