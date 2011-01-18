А. Лукашенко: Обвальной шоковой приватизации в стране не будет

Об этом заявил сегодня Президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам развития белорусской экономики. Новое правительство работает в стране уже несколько недель. И сегодня главе государства была представлена программа развития экономики республики на ближайшее время. Как подчеркнул Президент, торопиться с приватизацией не стоит.

На отдельные белорусские предприятия огромный спрос. За них уже сегодня можно получить большие суммы. Однако, как отметил Глава государства, «если кто-то платит такие деньги за эту собственность, значит, он рассчитывает получить больше». Однако эту прибыль может получить и сама страна.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не торопитесь продавать. Поднимается экономика, во всем мире идет рост, вырастет стоимость активов, вырастет стоимость предприятий, тогда мы посмотрим, что продавать и за сколько. Но я не сторонник того, чтобы сегодня продать, а завтра думать, как же будем жить. Мы назвали цену всех предприятий, пусть несут деньги и покупают. Никто бесплатно не даст. И если кто-то надеется, что здесь будет обвальная шоковая и за бесценок приватизация — этого не будет в стране.

Никаких внешних заимствований под большие проценты быть не должно. И решать проблемы в экономике надо не за счет населения. Президент потребовал от Правительства не повышать стоимость жилищно-коммунальных услуг более чем на 5 долларов в год, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».