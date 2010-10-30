А. Лукашенко: ОБСЕ нуждается в реформировании

Сегодня второй день рабочей поездки Главы государства Александра Лукашенко в Брестскую область. Президент ответил на вопросы журналистов. Затронута тема предстоящего саммита ОБСЕ в Астане. Белорусский лидер не раз заявлял о том, что организация нуждается в серьезной реформе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не думаю, что мы займемся реформированием ОБСЕ: слишком разные течения в этой организации, слишком разные цели. Столкновение интересов очень серьезное. Возьмите те же Соединенные Штаты Америки и Европу, Европу и Россию, Россию и США. Юг, север, запад, восток — очень много проблем даже здесь. Поэтому вряд ли мы что-то реформируем. Более того, очень много вокруг этого разных политических игр — я не хочу об этом сегодня априори говорить. Поживем — увидим.

Сегодня решается вопрос, поедет ли туда американский президент или Америка будет представлена на уровне госсекретаря. Это тоже уже о многом говорит. Поэтому говорить о том, что мы сможем реформировать ОБСЕ, не следует. Потому что в этом вряд ли заинтересованы основные игроки этой политической организации.

Что касается самого саммита (слава Богу, что после Стамбула наконец-то удалось собраться) — это большая заслуга руководства Казахстана. Что примем мы там, я вам об этом потом скажу. Я хочу, чтобы политическая составляющая ОБСЕ и гуманитарная корзина была бы четвертой, а не первой. Все-таки эта организация должна заниматься проблемами безопасности и сотрудничества. А мы ОБСЕ знаем по каким вопросам? Выборы — приехали, понаблюдали, что-то написали. Всё, больше мы ОБСЕ не видим и не слышим. Поэтому она нуждается в реформировании и выполнении своих уставных функций.

О ходе и результатах рабочей поездки Александра Лукашенко по Брестской области сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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