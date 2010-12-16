А. Лукашенко об угрозах в его адрес: Я абсолютно спокоен. Меня из колеи подобными заявлениями выбить уже очень трудно

Пару месяцев назад в Интернете появилась видеозапись некого сотрудника ФСБ, который говорил о возможном физическом устранении Президента Лукашенко. Казалось бы – абсурд, но эта тема нашла продолжение и в предвыборных выступлениях кандидатов.

Так, недавно, один из них, выступая в Минской гимназии, заявил, что все может решить пуля российского снайпера. Белорусский лидер заметил, что за 16 лет привык к подобным заявлениям.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В отношении любого человека существуют реальные угрозы. Мы живем в таком сложном мире, что это вполне реально. Не только в отношении Президента.

На ваших глазах полтора десятка лет, особенно последние 10 лет, мне активно угрожают и говорят о каких-то пулях и снарядах. Но я пока жив и здоров. Слава Богу. Поэтому я на это смотрю вполне спокойно.

Что касается конкретного случая, то это глупый пацан. Если бы он был умным, то такого бы не сказал. Меня это уже даже не напрягает. Я даже привык. За последние годы я уже привык к этим угрозам.

Кому сколько предопределено прожить, наверное, не ему решать, не снайперу с пулей. Наверное, есть в нашем мире тот, кто предопределит сколько жить мне, вам.

Я в этом отношении абсолютно спокоен. Меня из колеи подобными заявлениями выбить уже очень трудно.

Вы помните, что 1994 году, в первую предвыборную кампанию, я считаю, что поступил просто по-мужски. Когда расстреляли мою машину, скорее, припугнуть хотели. Если бы хотели убить, то убили бы. Когда была в Витебской области моя предвыборная кампания. Если я то пережил, то для меня это уже не проблема.