А. Лукашенко об отношениях с ЕС: Никакого Рубикона мы не переходили

В эти майские дни победу над фашизмом празднуют, пусть и более скромно, в европейских странах. Поэтому именно сегодня журналисты задали символичный вопрос — как дальше будут развиваться отношения Беларуси и ЕС.

Александр Лукашенко:

Никакого Рубикона мы сегодня не перешли. И Вы правильно говорите об объединяющем празднике Победы, воевали и погибали не только советские люди. Они, конечно, сыграли главную роль, но с врагом бились насмерть и в Германии антифашисты, коммунисты, антифашистское Движение сопротивления было массовым в Западной Европе. Это дорогого стоит, особенно когда мы перешли границу и двинулись к Берлину, мы ощущали помощь. Освободительная армия Югославии, другие группы, армия Польши — ведь они также, пусть с нашей поддержкой, нашей помощью, иначе и быть не могло, ведь трудно было бороться в оккупации, но они боролись. Это наш общий объединяющий праздник.

Чудовищно звучит, я в средствах массовой информации прочитал: оказывается, где-то в Европарламенте, ещё в какой-то там структуре рассматривается белорусский вопрос. Это говорит о том, что мы так и не сделали никаких выводов из того, что было в те жестокие годы. К сожалению, это так.

Никакого Рубикона мы не переходили, но уж очень стремится кто-то его перейти с той стороны. Ну что ж, мы готовы ко всему. Но не хотелось бы. Не хотелось бы не то что горячей войны, не хотелось бы вообще никаких войн. Нам хотелось бы, чтобы было спокойно, тихо, чтобы мы спокойно, тихо растили своих детей, развивали свою экономику, промышленность, сельское хозяйство, строили жилье, а не разрушали его.

Если нас слышат, пожалуйста, мы открыты для этого диалога. Если нас не хотят слышать, ну что ж, мы это принимаем к сведению.