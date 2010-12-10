А. Лукашенко об отношениях с Д. Медведевым: Как неожиданно они испортились, так неожиданно они и нормализуются

Об этом заявил Президент Республики Беларусь на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Москве. Также на саммите было сказано, что Беларусь в период председательства в ОДКБ будет прилагать все усилия для повышения эффективности Организации.

А ряд инициатив, предложенных нашей стороной, позволит сделать шаг вперед по совершенствованию сотрудничества в политической и военной сферах, по проблематике новых вызовов и угроз. Уже после обеда в Кремле состоялась встреча глав стран содружества.

Второй день в Москве для белорусской делегации во главе с Александром Лукашенко был не менее насыщенным. Девятого декабря больше говорили об экономических аспектах сотрудничества. Диалог Лукашенко и Медведева позволил разрубить узел противоречий по пошлинам на нефть и нефтепродукты и сформировать единую нормативно-правовую базу ЕЭП. Сегодня в рамках ОДКБ больше говорят безопасности.

В повестке московской сессии совета коллективной безопасности более 30 вопросов. 10 декабря председательство в организации переходит от России к Беларуси. Страна подготовила ряд инициатив, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Все они направлены на повышение эффективности и влияния организации.

Накануне обращение Беларуси от имени Президента было направлено главам делегаций стран ОДКБ. Сегодня его обсуждали в узком кругу.

В обращении Александр Лукашенко сразу четко выстроил программу действий. В первую очередь белорусский лидер считает, что организация договора о коллективной безопасности должна более эффективно и оперативно реагировать на критические ситуации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Полагаю, что эффективное и конструктивное взаимодействие во внешнеполитической сфере остается актуальным для нас всех. С учетом фактора непредсказуемости, появления угроз приоритетное значение приобретает такое направление, как создание действенной системы реагирования на кризисные ситуации. Во время предыдущей встречи в Ереване мы положили начало этому процессу. Было принято решение о необходимости совершенствования потенциала ОДКБ в сфере кризисного реагирования. Развитие наших договоренностей мы обсудим сегодня и, в случае одобрения членами Совета, подпишем соответствующие документы в данной сфере. Вместе с тем, мы только в начале пути и нам нужно будет приложить усилия, чтобы выработанные механизмы органично вписались и дополнили уже имеющийся инструментарий ОДКБ по реагированию на кризисные ситуации.

Последний пример, когда ОДКБ оказалась не «антикризисным управляющим», а просто наблюдателем, – это ситуация в Кыргызстане. Четко повлиять на происходящее не получилось. Это тоже стало толчком к совершенствованию ОДКБ.

Позиция Беларуси – организация Договора о коллективной безопасности должна теснее развивать международные контакты. Это позволит обеспечить безопасность по периметру стран ОДКБ. Контакты с тем же североатлантическим альянсом могут быть не просто по линии НАТО – Россия, а по линии НАТО – ОДКБ.

Александр Лукашенко:

Беларусь всегда выступала за тесное развитие отношений нашей организацией как с организациями, так и с отдельными государствами. Только сообща мы сможем обеспечить безопасность на подступах к рубежам ОДКБ.

Продолжением этой мысли считаю целесообразным создать институт партнерства ОДКБ. Уверен, что нам есть что предложить и заинтересовать не только приграничные государства, но и страны. И на других континентах. Перспективы данных инициатив – расширение сферы влияния и повышение роли организации на международной арене и в региональном плане.

Логично проработать перспективы миротворческой деятельности с ООН. В 2007 было подписано соглашения между ООН и ОДКБ. Пора переходить к делу.

Александр Лукашенко:

В 2007 году в рамках организации было подписано соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ. Оно уже вступило в силу. У нашей организации должен быть действенный механизм, миротворческий компонент. В этом контексте мы считаем логичным проработать перспективы организации миротворческой деятельности в совместном, ОДКБ – ООН, формате.

Белорусская сторона предлагает развивать и военную составляющую, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В сентябре вступило в силу соглашение о коллективных силах оперативного реагирования. Контингент КСОР – 20 тысяч человек.

Александр Лукашенко:

Поэтапно развивается военная составляющая нашей организации.

В сентябре 2010 года вступило в силу Соглашение о коллективных силах оперативного реагирования ОДКБ, которое было подписано в 2009 году. Будем откровенны. Еще многое предстоит сделать, чтобы инструментарий КСОР был запущен в действие.

В качестве очередного шага на пути укрепления развития коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ Беларусь предлагает разработать и утвердить целевую программу оснащения КСОР современным и совместимым вооружением, средствами специального назначения и связи, а также другими снаряжениями.

Подобная программа будет способствовать повышению уровня боеготовности и оперативной совместимости наших национальных контингентов.

Пока еще не хватает организации договора о коллективной безопасности четкой системы управления. Это снижает оперативность принятия решений в случае необходимости применения силового блока ОДКБ.

Александр Лукашенко:

В качестве инициативы в военной области также полагаю необходимым привлекать силы и средства системы коллективной безопасности ОДКБ для участия в совместных учениях, в регионах коллективной безопасности.

Фактор использования силы и средств системы коллективной безопасности продемонстрирует международному сообществу единство и возможности государств-членов ОДКБ реагировать на вызовы и угрозы.

Все эти меры позволят усилить авторитет военно-политического союза. За время существования сформирована правовая база. Пора уже переходить к практической реализации. Чтобы организация не превратилась просто в переговорную площадку.

Уже после саммита ОДКБ белорусский Президент вышел к журналистам и рассказал о работе саммита, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Подписано заявление о миротворческих силах ОДКБ и декларация стран-участниц.

Всего подписали 30 документов. Но напоследок журналисты поинтересовались и о личном – об отношениях между лидерами.

Александр Лукашенко:

А мы с ним и не ругались. Я еще в Минске сказал, что напрасно некоторые потирают руки за спинами президентов Беларуси и России, радуясь. Не радуйтесь. Как неожиданно наши отношения испортились, так неожиданно они и нормализуются.

Мы очень напряженно работаем над тем, чтобы прийти к тем соглашениям, которые вчера формализовали.

Даже если мы поссоримся, мы найдем время помириться.

Уже после обеда в Кремле встречались главы стран содружества. В истории организации и были и спады, и подъемы. Существование объединения отстаивал и белорусский Президент.

Сегодня в повестке саммита – почти 20 вопросов. Но основным назвали подготовку Договора о зоне свободной торговли. Принять его готовы в ближайшее время. Над этим проектом работали два года. Документ должен прийти на смену аналогичному, но морально устаревшему договору от 1994 года. В новом учтены все меры контроля от технического и фитосанитарного, а также процедуры разрешения торговых споров на пространстве СНГ.

По окончании саммита ОДКБ в Москве Лукашенко дал пресс-конференцию журналистам

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